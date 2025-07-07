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الرياضة

الكرواتي راكيتيتش يودع الملاعب

الكرواتي راكيتيتش يودع الملاعب
7 يوليو 2025 16:54

مدريد (أ ف ب)

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أعلن الدولي الكرواتي السابق إيفان راكيتيتش، الذي قضى معظم مسيرته مع برشلونة وإشبيلية الإسبانيين، اعتزاله كرة القدم اليوم بعمر 37 عاماً.
وكتب راكيتيتش في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مسيرته: «كرة القدم، لقد منحتني أكثر مما حلمت به، لقد منحتني الأصدقاء والمشاعر والفرح والدموع».
وأضاف: «الآن حان وقت الوداع، لأنه حتى لو ابتعدت عنك، فأنا أعلم أنك لن تبتعدي عني أبداً.. شكراً لكِ يا كرة القدم على كل شيء».
بدأ راكيتيتش مسيرته مع بازل السويسري، وانتقل لاحقاً إلى شالكه الألماني، وخاض 106 مباريات مع كرواتيا، وكان أساسياً عندما خسر منتخب بلاده نهائي مونديال 2018 أمام فرنسا.

إيفان راكيتيتش
منتخب كرواتيا
برشلونة
إشبيلية
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