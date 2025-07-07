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الرياضة

نجوم العالم للكريكيت يشاركون في الدوري الدولي بالإمارات

نجوم العالم للكريكيت يشاركون في الدوري الدولي بالإمارات
7 يوليو 2025 17:33

أبوظبي (وام)

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أعلنت اللجنة المنظمة لـ «دوري DP العالمي للكريكيت T20» استكمال المرحلة الأولى من عملية اختيار تشكيلات الفرق المشاركة في النسخة الرابعة من البطولة، المقرر انطلاقها في الثاني من ديسمبر المقبل، تزامناً مع عيد الاتحاد، وتستمر حتى 4 يناير 2026، بمشاركة 6 فرق في 34 مباراة على ملاعب الدولة الثلاث في دبي وأبوظبي والشارقة.
وتشهد النسخة المرتقبة عودة كوكبة من أبرز نجوم الكريكت العالميين، بينهم نجوم منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم T20 لعام 2022، أليكس هيلز، كريس وُوكس، ليام ليفينجستون، موين علي، فيل سولت، وسام كوران، إلى جانب نجوم من جزر الهند الغربية مثل روفمان باول، أندريه راسل، وسونيل نارين، وشيرفاين رذرفورد، وشاي هوب.
ويشارك أيضاً اللاعب الزيمبابوي سيكندر رضا، والأفغاني فاضل حق فاروقي، والأسترالي تيم ديفيد، والنيوزيلانديان لوكي فيرغسون وتيم ساوثي، في حين تشهد البطولة الظهور الأول للأفغاني عزمات الله عمرزاي والسريلانكي كاميندو مينديس.
وشهدت المرحلة الأولى من اختيار التشكيلات الاحتفاظ بعدد من لاعبي النسخة الثالثة، وتسجيل صفقات جديدة حتى 30 يونيو الماضي، على أن تُستكمل التشكيلات في المرحلة الثانية عبر المزاد المرتقب، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.
وضمت أبرز الصفقات الجديدة أليكس هيلز، ليام ليفينجستون، شيرفاين رذرفورد لفريق أبوظبي نايت رايدرز، وأندريز غوس لفريق ديزرت فايبرزووقار سلام خيل، ولوك وود، ومحمد جواد الله لفريق دبي كابيتالز، وعزمات الله عمرزاي، وموين علي، ورحمن الله جورباز لفريق جلف جيانتز، وكريس وُوكس، كاميندو مينديس لفريق إم آي إماراتس وسيكندر رضا، وماهيش ثيكشانا، وسوراب نيترافلكار، وتيم ديفيد لفريق الشارقة ووريرز.
وتسعى الفرق للحفاظ على توازن تشكيلاتها استعداداً لموسم تنافسي مرتقب، يرسخ مكانة الدوري أحد أبرز بطولات الكريكيت الدولية في المنطقة.

الكريكيت
أبوظبي
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