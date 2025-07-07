خيبة أمل في «ويمبلدون» بسبب خطأ «تقنية تحديد الخطوط»!

لندن (د ب أ)

أبدى مسؤولون في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، خيبة أملهم الشديدة، وذلك بعد الخطأ الذي تسببت به تقنية تحديد الخطوط، معربين عن ثقتهم في عدم حدوث ذلك مجدداً.

وألقى الحكام باللوم على الخطأ التقني الذي حدث في مباراة الدور الرابع بين البريطانية سوناي كارتال والروسية أناستازيا بافليشينكوفا، حيث توقفت التقنية من دون تعمد، ولم تُشر إلى خروج كرة نفذتها اللاعبة البريطانية خارج الملعب، وتسبب ذلك في غضب بافليشينكوفا، والتي كانت ستتقدم بنتيجة 5-4، في حال اتخاذ القرار الصحيح، لتلوم على الحكم نيكو هيلويرث بعدما قرر إعادة النقطة، واتهمته بمحاباة أصحاب الأرض.

واعتذر منظمو البطولة للاعبتين، وقالت سالي بولتون، التي تتولى منصب الرئيس التنفيذي: «من المهم بالنسبة لنا شرح الأمر قدر الإمكان ما اعتقدنا أنه حدث حقاً، وأن نعتذر لكلتا اللاعبتين عما حدث في المقام الأول».

وأضافت: «نشعر بخيبة أمل شديدة جراء ذلك، وهذا خطأ بشري والتقنية تعمل بشكل فعّال وجيد».