أليجري يحدد «الهدف الكبير» مع ميلان!



ميلانو (أ ف ب)



يرى ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان الجديد، أن الأولوية بالنسبة إلى فريقه ستكون العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أليجري الذي سبق له الإشراف على الفريق «اللومباردي» من 2010 إلى 2014، في أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه: «الهدف الأول هو العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لما تمثله هذه البطولة بالنسبة نادٍ من الطراز العالمي مثل ميلان».

وتابع: «نستطيع تحقيق هذا الهدف فقط من خلال العمل الشاق والتصميم اليومي، بدءاً مني أنا شخصياً».

واعتبر أليجري أن ميلان، الذي حقق موسماً مخيباً بحلوله ثامناً، «ليس في حاجة إلى ثورة»، وقال في هذا الصدد: «كل ما في الأمر أن نعمل بنظام وبمسؤولية».

وتابع: «كما قلت دائماً، سنبذل قصارى جهودنا في الأشهر الستة الأولى من الموسم لنكون في أفضل الأحوال في مارس، وعندما نبلغ هذه النقطة نرى ما يمكن أن نأمله من الموسم».

واعتبر أليجري أن «7 أو 8 فرق يمكن أن تتنافس على لقب الدوري المحلي الموسم المقبل، لدي 25 لاعباً وأنا سعيد بذلك، لدينا مجموعة جديدة، المهم الآن العمل بجدية لكي نصل لأفضل مستوى لنا في 17 أغسطس» موعد أول مباراة له في الدوري في مسابقة كأس إيطاليا.