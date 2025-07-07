هاتون يعود إلى الملاكمة في دبي



لندن (د ب أ)



يستعد ريكي هاتون أسطورة الملاكمة البريطاني للعودة مجدداً إلى الأضواء، بمشاركته في نزال أواخر العام الجاري، وذلك بعد مرور أكثر من عقد كامل على آخر مباراة احترافية في مسيرته.

أكد هاتون بطل العالم السابق في وزني خفيف الويلتر والويلتر، أنه سيواجه الملاكم الإماراتي عيسى الدح في الثاني من ديسمبر في نزال للوزن المتوسط في دبي.

أوضح هاتون «46 عاماً» أن المباراة ستقام من ثماني جولات، مدة كل منها ثلاث دقائق، علماً بأنه اعتزل الملاكمة بعد خسارته أمام فياتشيسلاف سينتشينكو في 2012، حيث أعادته هذه المباراة أيضاً للملاكمة بعد غياب ثلاثة أعوام.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هاتون كان من المفترض أن يعلن عن مباراته ضد الدح من دبي، لكنه اضطر للظهور عبر مقطع فيديو بسبب إصابة في عينه تعرض لها بسبب نظارة شمس في الأسبوع الماضي.

قال هاتون «أنا محبط حقاً لعدم لعدم تمكني من الحضور، كنت أفضل التواجد تحت شمس دبي أكثر من البقاء تحت أمطار مانشستر، لكنني أتطلع بقوة لهذه المباراة».

أما الدح «46 عاماً» هو الآخر فقد فاز بثمان من أصل 11 مباراة خاضها، وتعهد بأن مباراته ضد هاتون، ستكون مثيرة.

قال الدح «أعدكم، لن تكون مثل مباراة جيك بول ومايك تايسون»، في إشارة للمباراة التي تعرضت لانتقادات واسعة بين الملاكم الذي تحول إلى أحد رواد يوتيوب وبطل العالم السابق للوزن الثقيل في نوفمبر 2024 .

كان هاتون بطل العالم في وزن خفيف الويلتر، بفضل فوزه على بطل الاتحاد الدولي للملاكمة كوستيا تسزيو، وتغلبه على بطل رابطة الملاكمة العالمية كارلوس موسا عام 2005، قبل أن يتوج بلقب وزن خفيف الويلتر من رابطة الملاكمة العالمية عام 2006 بتفوقه على لويس كولازو بالنقاط.

وخسر هاتون مباراتين أمام فلويد مايويدز وماني باكياو وسط حضور جماهيري غفير في لاس فيجاس، وبعدها دخل الملاكم البريطاني في دوامة من المشاكل مثل إدمان الكحول والمخدرات، وعانى من الاكتئاب لدرجة تفكيره في الانتحار.

بعد عودة الأسطورة البريطاني ضد سينتشينكو، واختتام مسيرته بتحقيق 45 فوزاً مقابل ثلاث هزائم، اتجه هاتون لمجال التدريب، ولعب مباراة استعراضية ضد ماركو أنطونيو باريرا في 2022 .

قال هاتون عبر شبكة انستجرام «أنا سعيد بعودتي، وقدرتي على خوض مباراة جديدة»، وأتم «يعرف الجميع أنني واجهت العديد من الصعوبات، ولكنني بحالة جيدة في الوقت الحالي، أحب الحياة، وكذلك مساعدة أبطال المستقبل، لكن سنحت لي الفرصة للعودة مجدداً وخوض مباراة جديدة على الحلبة».