كوبولي ينهي مغامرة «العائد» في «ويمبلدون»!



لندن (أ ف ب)



أنهى الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنّف 24 عالمياً، مغامرة العائد الكرواتي مارين سيليتش «83»، وذلك بفوزه الصعب عليه 6-4 و6-4 و6-7 و7-6، في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس.

واحتاج كوبولي إلى 3 ساعات و25 دقيقة للفوز على الكرواتي البالغ 36 عاماً، والذي عاد للعب في لندن للمرة الأولى بعد غياب دام 4 سنوات.

بلغ ابن الـ 23 عاماً ربع نهائي إحدى بطولات «الجراند سلام» للمرة الأولى في مسيرته، وفي مشاركته الثانية في نادي عموم إنجلترا، بعدما كان أُقصي من الدور الثاني في العام الماضي.

صرخ كوبولي فرحاً بعد فوزه بالنقطة الأخيرة، قبل أن يعانق وهو يذرف الدموع طاقمه الفني، الذي ضم والده مدربه ستيفانو كوبولي.

ويعيش اللاعب الذي يتحدر من فلورنسا أنجح فترة في مسيرته الفتيّة، بعد فوزه بأول دورتين له على الملاعب الترابية في هامبورج (500 نقطة) وبوخارست (250 نقطة) هذا العام ووصوله للمركز الـ 24 عالمياً، وهو أعلى تصنيف في مسيرته حتى الآن.

من ناحيته، وبعدما وصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون عام 2017، لم يلعب سيليتش في العاصمة لندن منذ عام 2021 بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته، وتحديداً في الركبة، لم يفز المصنف الثالث عالميا سابقا عام 2018 والذي تقهقر حالياً للمركز الـ83، بأي مباراة في القرعة الرئيسية للجراند سلام منذ بطولة أميركا المفتوحة 2022.

بعد فوزه على البريطاني جاك درايبر الرابع عالمياً في الدور الثاني، شكّل سيليتش تحدياً قوياً لكوبولي، حيث أسعدت ضرباته الأمامية المدمرة الجماهير.

فقد شوط إرسال في كل من المجموعتين الأوليين، وأهدر ثلاث نقاط لحسم المجموعة الثالثة، قبل أن يفوز بها في الشوط الفاصل، بعد خطأ مزدوج على الإرسال من كوبولي.

تراجع أداء الإيطالي في المجموعة الرابعة والنتيجة تشير إلى التعادل 3-3، قبل أن ينتفض ليفوز بالشوط الفاصل الأخير حاسما اللقاء لمصلحته.



