برعاية نهيان بن زايد.. بطولة أبوظبي الكبرى للرماية تنطلق 13 أغسطس



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ينظم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، النسخة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى للرماية، من 13 إلى 24 أغسطس المقبل، وفقاً لضوابط ومعايير لائحة بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، بهدف دعم رياضة الرماية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها بشكل مستدام، وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة الرماية رياضة تراثية أصيلة في الإمارات.

وتحتضن المنافسات ثلاثة مواقع رئيسة تشمل منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، ونادي الظفرة للرماية في مدينة زايد، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية لجوائز البطولة في مختلف الفئات مليون درهم.

وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن البطولة في نسختها الثانية تمثل امتداداً للشراكة الاستراتيجية الهادفة مع مجلس أبوظبي الرياضي، لتعزيز حضور رياضة الرماية، وفق إطار تنظيمي متكامل يضمن السلامة والاحترافية، مبيناً أن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة يسعى من خلال تنظيم هذه البطولة إلى ترسيخ ثقافة استخدام السلاح المرخص بطريقة آمنة ورياضية، بما يواكب قيم المجتمع الإماراتي وتقاليده العريقة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تعكس البطولة اهتمامنا المتواصل بدعم الرياضات كافة ومنها التراثية، وتوفير البيئة المثالية لممارستها على مستوى عالٍ من التنظيم، ونؤمن بأهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الترابط المجتمعي، واكتشاف المواهب، وغرس مفاهيم الانضباط والمسؤولية لدى المشاركين».

تنطلق البطولة 13 أغسطس في منتجع الفرسان الرياضي بمسابقة مسدس 9 مل، وتُخصَّص الأيام الثلاثة الأولى من البطولة «13-15 أغسطس» بالكامل لمنافسات المقيمين ضمن فئة خاصة جديدة تتيح لهم المشاركة والتنافس في أجواء رياضية متميزة.

وتقام يوم 16 أغسطس في نادي الظفرة للرماية منافسات بندقية 223، تليها 17 أغسطس منافسات بندقية 308، وتنطلق المنافسات في نادي العين للفروسية والرماية والجولف 22 أغسطس بمسابقة مسدس 9 مل، وتستكمل 23 أغسطس بمسابقة سكتون رجال، وتختتم البطولة 24 أغسطس بمنافسات سكتون سيدات، والناشئين، وصحون الفرق.

وتستقطب البطولة مشاركات واسعة من مختلف الأعمار والفئات، ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي بهذه الرياضة التراثية العريقة.