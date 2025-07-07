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الرياضة

«العين للشطرنج» يستضيف «أصحاب الهمم» في بطولاته الرياضية

«العين للشطرنج» يستضيف «أصحاب الهمم» في بطولاته الرياضية
7 يوليو 2025 19:20


العين (وام)

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أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتمكين أصحاب الهمم من المشاركة في بطولاته وفعالياته الرياضية خلال الفترة المقبلة.
ورحب النادي في بيان بتقديم جميع أشكال الدعم المطلوب، وتوفير المدربين والخبراء للتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بما يسهم في تطوير القدرات الذهنية لأصحاب الهمم، بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.
وأوضح هشام علي الطاهر الرئيس التنفيذي للنادي، العضو المنتدب أن النادي استضاف ملتقى تعريفياً برياضة الشطرنج لأصحاب الهمم بمقره استهدف إطلاعهم على رياضة الشطرنج، كأداة ذهنية وثقافية تعزز من قدراتهم، وتفتح لهم آفاقاً جديدة للإبداع والمشاركة، ضمن مبادراته المجتمعية، بمشاركة مدربي النادي، بما يتماشى مع استراتيجيته، وخططه الرامية لتعزيز دوره في تمكين هذه الفئة. 

الإمارات
العين
نادي العين للشطرنج
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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