القادسية يتعاقد مع بونسو باه



الرياض (د ب أ)



أعلن نادي القادسية السعودي، عن تعاقده مع الغاني كريستوفر بونسو باه، قادماً من جينك البلجيكي.

وقال القادسية عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إنه أنهى إجراءات التعاقد مع اللاعب «20 عاماً»، بعقد يمتد حتى عام 2029.

ويعد بونسو باه من أبرز المواهب الشابة الصاعدة في الكرة الغانية، ويلعب في مركز الجناح، ويتميز بسرعته الكبيرة ومهاراته الفنية العالية ولفت الأنظار إليه بأدائه مع جينك في الموسم الماضي.

من المقرر أن ينضم بونسو باه إلى معسكر الفريق الإعدادي الذي ينطلق الأربعاء، ضمن خطة التحضيرات للموسم الجديد.

وكان اللاعب الغاني قد بدأ مسيرته في ساربسبورج النرويجي في عام 2023، وسرعان ما لفت الأنظار لينضم إلى جينك البلجيكي في نفس العام، ولعب معه موسمين قبل الانضمام إلى القادسية.