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الرياضة

فيليبسن ينسحب من «طواف فرنسا»

فيليبسن ينسحب من «طواف فرنسا»
7 يوليو 2025 19:47

 
باريس (رويترز)

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انسحب البلجيكي ياسبر فيليبسن من سباق فرنسا للدراجات، بعد يومين من فوزه بالمرحلة الافتتاحية، وذلك بعد تعرضه لحادث جعل من المستحيل عليه مواصلة المرحلة الثالثة.
ومع تبقي حوالي 60 كيلومتراً على خط النهاية، سقط فيليبسن على الأرض بقوة بعد احتكاكه مع بريان كوكار خلال سباق متوسط السرعة.
وتمزق قميص متسابق فريق ألبيسين-ديكونينك وأصيب بخدوش لينزف دماً، وهرع طبيب السباق على الفور لإسعافه.
وانتهى مشوار فيليبسن في سباق فرنسا بشكل سيء، على الرغم من فوزه بالمرحلة الافتتاحية يوم السبت، وينتهي سباق فرنسا في 27 يوليو الجاري.

فرنسا
باريس
طواف فرنسا
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