ميلان يضم قائد ريال مدريد



روما (رويترز)



أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعاقد النادي مع لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش قائد ريال مدريد.

وينضم مودريتش إلى ميلان في صفقة انتقال مجاني من ريال مدريد، بعد انتهاء عقده مع العملاق الإسباني.

وقال أليجري في أول مؤتمر صحفي يعقده على رأس الجهاز الفني لميلان «سيصل مودريتش في أغسطس، إنه لاعب استثنائي».

ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في قبل نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء، ومن المقرر أن يقام النهائي يوم الأحد المقبل.

وسيلحق مودريتش بالمدرب الجديد أليجري في إطار خطة لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب احتل فيه النادي المركز الثامن وأخفق في التأهل لمسابقة أوروبية.

وأضاف أليجري «بالنسبة للجماهير، أقول لها إن أهم شيء هو العمل بكل جد يومياً، الطريقة الوحيدة لاستعادة الاحترام هي تحمل المسؤولية وتحقيق النتائج، سنحتاج بالتأكيد إلى دعمكم».

كما حدد المدرب الإيطالي، الذي انضم إلى ميلان للمرة الثانية، بعد أن حل محل سيرجيو كونسيساو المُقال في نهاية مايو الماضي، بعض التغييرات الرئيسية في الفريق قبل الموسم الجديد.

وتم بيع لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي في يونيو الماضي، بينما قد يكون الظهير الأيسر الفرنسي تيو هرنانديز في طريقه إلى الهلال السعودي.

وقال أليجري «في حين أن ريندرز وهرنانديز لن يكونا جزءاً من الفريق في الموسم المقبل، يبدو أن الحارس مايك مينيان والمهاجم رافائيل لياو يرغبان في البقاء».

ويستهل ميلان مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي يوم 23 أغسطس بمباراة على أرضه أمام كريمونيزي.

وسبق للمدرب أليجري، الذي قاد ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011، تدريب يوفنتوس.

وأعلن مودريتش (39 عاماً)، في أواخر مايو أيار الماضي أنه سيغادر ريال مدريد منهياً مسيرة حافلة بالألقاب مع نادي العاصمة بدأت عام 2012 بعد انتقاله من توتنهام.

وفاز اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 بما يقرب من 30 لقباً بما في ذلك ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي وهو رقم قياسي.