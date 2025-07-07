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الرياضة

«أوبتا» تتوقع بطل «مونديال الأندية»!

«أوبتا» تتوقع بطل «مونديال الأندية»!
7 يوليو 2025 20:09


معتز الشامي (أبوظبي)

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مضت مباريات ربع النهائي المليئة بالإثارة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم كما كان متوقعاً إلى حد كبير، بناءً على توقعات شبكة «أوبتا» للإحصاءات، وتأهل باريس سان جيرمان وريال مدريد وتشيلسي إلى نصف النهائي، بعد أن تم تصنيفها مرشحين للفوز في دور الثمانية، وكان لدى فلوميننسي فرصة للتأهل بنسبة 40.2%، حيث واصل مفاجأته في البطولة وأقصى الهلال السعودي.
ويشهد نصف النهائي مواجهة باريس سان جيرمان مع ريال مدريد، فيما يواجه تشيلسي فريق فلومينينسي، وباعتباره الفريق الوحيد غير الأوروبي في الدور قبل النهائي، يبدو أن حظوظ فلومينينسي ضعيفة، وفقاً لأحدث توقعات حاسوب «أوبتا» العملاق.
وتبلغ نسبة الفريق البرازيلي إلى النهائي 18.5%، وتصل نسبة حصده كأس العالم للأندية 2.6% فقط، وبصفته الفريق الوحيد المتأهل لنصف النهائي حالياً خارج المراكز العشرة الأولى في تصنيفات أوبتا (المركز 137)، لن يكون هذا التوقع مفاجئاً للكثيرين، لكن مشجعي كرة القدم البرازيلية يرون أن فلوميننسي قادر على المفاجأة، بعد إقصائه إنتر ميلان والهلال.
وانتقل باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى المرشح الأوفر حظا بنسبة (39.1%) متقدما على تشيلسي (34.1%) في توقعات «أوبتا» للفوز بالبطولة.
وكان سان جيرمان يحتل المركز الثاني خلف نادي الدوري الإنجليزي الممتاز في التوقعات قبل ربع النهائي، ولكن بعد التغلب على مباراة أكثر صعوبة في دور الثمانية أمام بايرن ميونيخ من تشيلسي أمام بالميراس، فإن فرصته المتوقعة في المجد شهدت قفزة أكبر، ومن المستحيل استبعاد ريال مدريد من أي لقب محتمل، وتتوقع «أوبتا» فوز الفريق الملكي بكأس العالم للأندية في أقل من ربع عمليات محاكاة البطولات الحالية «24.2%» التي يبلغ عددها 10 آلاف.

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