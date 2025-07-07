ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16



لندن (رويترز)



وصل نوفاك ديوكوفيتش إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة 16 بعد مباراة شاقه في الملعب الرئيسي، بعدما تغلب على الأسترالي أليكس دي مينو.

وبدأ اللاعب الصربي‭ ‬(38 عاماً) المباراة بشكل متواضع وخسر المجموعة الافتتاحية في 31 دقيقة، لكنه سيطر في النهاية ليفوز 1-6 و6-4 و6-4 و6-4، ليواصل سعيه للفوز بلقبه رقم 25 في البطولات الأربع الكبرى.

وبينما كان روجر فيدرر يشاهد المباراة من المقصورة الملكية، وهو اللاعب الذي يحاول ديوكوفيتش معادلة رقمه القياسي، بفوزه بثمانية ألقاب في منافسات الرجال في البطولة المقامة على الملاعب العشبية في نادي عموم إنجلترا، فشلت طريقة لعب الصربي في تحقيق نتائج جيدة في وقت مبكر من المباراة.

وواصل دي مينو المفعم بالحيوية إزعاج ديوكوفيتش بعد ذلك، لكن المصنف السادس وجد طريقه للفوز بالمجموعتين التاليتين المليئتين بالتبادلات المرهقة من الخط الخلفي.

ورغم ذلك بدا أن ديوكوفيتش سيضطر إلى خوض مجموعة خامسة عندما تقدم دي مينو 4-1 في المجموعة الرابعة، لكن اللاعب الصربي أكمل المهمة في الوقت المناسب وفاز بخمسة أشواط متتالية ليحجز مكانه في دور الثمانية.