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الرياضة

«الفيفا» يلغي مباراة المركز الثالث في «مونديال الأندية»

«الفيفا» يلغي مباراة المركز الثالث في «مونديال الأندية»
7 يوليو 2025 22:08

زيوريخ (د ب أ)

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أميركا، لن تشهد مباراة تحديد المركز الثالث، والميدالية البرونزية.
وقرر «الفيفا في النسخة الافتتاحية للمونديال، عدم إدراج هذه المباراة، حرصاً على تمكين الأندية واللاعبين الذين لم يتأهلوا إلى المباراة النهائية، من الانتقال إلى التزاماتهم التالية في أسرع وقت ممكن، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.
وبناءً على هذا القرار يتبقى ثلاث مباريات مثيرة وحاسمة على نهاية المونديال، حيث يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع فلوميننسي البرازيلي غدا الثلاثاء وريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء في المربع الذهبي، على أن يصعد الفائز من المباراتين إلى نهائي البطولة الذي يقام الأحد المقبل، علماً بأن آخر ثلاث مباريات في البطولة ستقام على ملعب ميتلايف.

كأس العالم للأندية
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
مونديال الأندية
أميركا
ريال مدريد
تشيلسي
باريس سان جيرمان
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