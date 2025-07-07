نجوم ريال مدريد يشيدون بسان جيرمان قبل «الموقعة المونديالية»



واشنطن (د ب أ)



أشاد لاعبو ريال مدريد الإسباني بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين الأربعاء، في المربع الذهبي لكأس العالم للأندية.

وأثنى الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد والألماني أنطونيو روديجر والإسباني فران جارسيا على سان جيرمان.

وقال أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) «باريس سان جيرمان فريق صعب للغاية، لقد أثبتوا أنهم أحد أفضل الفرق في أوروبا، لذا ستكون مباراة صعبة، لكننا ريال مدريد ونحن مستعدون للتحدي».

آخر مرة التقى فيها الفريقان كانت في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عام 2022، حيث فاز ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين قبل أن يُتوج بلقبه الأوروبي الرابع عشر.

لكن ريال مدريد لم يواجه باريس سان جيرمان بحلته الجديدة بعد، بعد تتويجه في الموسم الماضي بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى.

ويعتبر ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي انضم إلى النادي الملكي في مايو، هو الوحيد الذي واجه فريق لويس إنريكي مؤخراً، وكان ذلك في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في المباراة التي خسرها ناديه السابق ليفربول بركلات الترجيح 1- 4، بعد تعادلهما 1 -1 في الوقت الإضافي.

وقال ألكسندر أرنولد «لعبت ضد باريس سان جيرمان هذا الموسم وكانوا فريقاً استثنائياً، بالطبع، ستكون مباراة صعبة، لقد تأهل كلا الفريقين إلى نصف النهائي، ولكن في مراحل خروج المغلوب، كل شيء وارد، سنعود الآن، ونتعافى، ونعمل بجد، ونستعد لمواجهة قوية، أتمنى أن يفوز الفريق الأفضل».

من جانبه قال فران جارسيا البالغ من العمر 25 عاماً «لقد أثبت باريس سان جيرمان بالفعل مدى جودته، سواء على الصعيد المحلي أو في دوري أبطال أوروبا، لقد دخلوا كأس العالم للأندية منافسين على اللقب، أعتقد أن لاعبي الخط الخلفي لدينا بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين لصد هجماتهم، وجعل الأمور صعبة عليهم، ولكن في النهاية، يجب أن يكونوا حذرين منا أيضاً، بالنسبة لي، لا يزال ريال مدريد هو الفريق الأفضل، والآن، علينا إثبات ذلك على أرض الملعب».

وأضاف: «لا أعتقد أنه من الصعب علينا أن نصبح أبطالاً للعالم، بالنظر إلى المعايير التي نلتزم بها كل يوم في مدريد، فقط علينا أن نحافظ على تركيزنا، ونواصل البناء على التقدم الذي أحرزناه منذ قدوم المدرب تشابي ألونسو، نحن نبذل جهداً كبيراً، ويمكنك أن ترى هذا التحول في عقليتنا تدريجياً».