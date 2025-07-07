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الرياضة

شيلتون يتفوق على والده في ويمبلدون!

شيلتون يتفوق على والده في ويمبلدون!
7 يوليو 2025 22:21

 
لندن (رويترز)

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تأهل الأميركي بن شيلتون المصنف العاشر إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى، بفوزه 3-6 و6-1 و7-6 و7-5 على الإيطالي لورنسو سونيجو، ليحق له المفاخرة بين أفراد عائلته.
وكان والد شيلتون ومدربه الحالي برايان خسر قبل 31 عاماً أمام كريستيان بيرجستروم بنتيجة 10-8 في المجموعة الخامسة بدور الستة عشر في ويمبلدون، فيما كان ذروة مسيرته في البطولات الأربع الكبرى.
وتراجع أداء شيلتون الابن، الذي سبق له الوصول إلى الدور قبل النهائي في بطولتي أستراليا وأميركا المفتوحة، قليلاً ليخسر أول مجموعة له في البطولة، لكن اللاعب القوي الذي يلعب باليد اليسرى استعاد إيقاعه وهاجم منافسه على الشبكة في المجموعة الثانية التي هيمن عليها، ثم خاض شيلتون شوطاً فاصلاً في المجموعة الثالثة.
وأكمل شيلتون (22 عاماً)، الذي فاز على سونيجو في بطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحة هذا العام، الثلاثية اليوم.

 

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