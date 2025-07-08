«الأولمبياد الخاص الإماراتي⁩» يُطلق معسكر «همة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن إطلاق معسكر «همة الصيفي» للأولمبياد الخاص الإماراتي، اعتباراً من 14 يوليو الجاري، بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية، وبالشراكة مع عدد من الأندية والمؤسسات في إماراتي الشارقة وعجمان، منها نادي الثقة للمعاقين، ومجلس الشارقة الرياضي، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للمجلس «صيف الشارقة الرياضي – عطلتنا غير»، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، والبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة».

يهدف المعسكر، الذي يمتد حتى منتصف أغسطس، لتوفير بيئة رياضية وتربوية داعمة ونشطة للاعبين من أصحاب الهمم خلال فصل الصيف، تُراعي احتياجاتهم وتدعم تطورهم البدني والاجتماعي.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «يعكس معسكر همة الصيفي للأولمبياد الخاص الإماراتي التزامنا بتوفير فرص نوعية للاعبين من أصحاب الهمم، تمكنهم من تطوير مهاراتهم في بيئة رياضية مناسبة تلبي احتياجاتهم، ويؤكد هذا المعسكر، الذي يعد ثمرة تعاون مشترك مع عدد من الأندية والجهات الوطنية، إيماننا العميق بأن نجاح البرامج المخصصة لأصحاب الهمم يعتمد على العمل الجماعي والتكامل بين مختلف المؤسسات، فالتناغم والتنسيق بين هذه الجهات يشكل قاعدة راسخة لإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد في حياة اللاعبين، وتمكينهم على المستويين الرياضي والاجتماعي. وبهذه المناسبة، نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء والداعمين على مساهماتهم القيمة في تنظيم وإعداد هذا المعسكر».

وأضاف: «تُسهم المعسكرات الصيفية في إبقاء اللاعبين في حالة من النشاط والجهوزية طوال فترة الإجازة، وتضمن استثمار أوقاتهم في أنشطة هادفة تمي قدراتهم الجسدية والمعرفية والاجتماعية. كما تساعدهم على اكتساب عادات صحية، وبناء الثقة بالنفس، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع أقرانهم ضمن بيئة داعمة ودامجة».

ومن جانبه قال الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين: «نفخر بمشاركتنا في معسكر همة الصيفي، الذي يعكس روح التعاون بين المؤسسات الوطنية لدعم أصحاب الهمم، حيث إن هذه المبادرات تجسد رؤيتنا في نادي الثقة بتمكين اللاعبين، وخلق بيئة رياضية دامجة تتيح لهم تطوير قدراتهم واكتساب مهارات جديدة، ونثمن جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية جام وكافة الشركاء على تنظيم هذا المعسكر النوعي».

وأعرب أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، عن اعتزازه بهذه المشاركة، قائلاً: «مشاركتنا في معسكر همة تأتي انطلاقًا من رؤيتنا في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال برامج نوعية تسهم في تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم. نحن فخورون بشراكتنا مع الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية جام، ونتطلع إلى معسكر مثمر يلبي تطلعات أبنائنا».

ينظم معسكر همة الصيفي للأولمبياد الخاص الإماراتي في إطار سلسلة «ملتقى الأندية النشطة» للأولمبياد الخاص الإماراتي التي تسعى لإشراك أندية ومراكز أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية، بما يعكس الروح الرياضية والدمج.