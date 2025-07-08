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الرياضة

باوليني تنفصل عن مدربها بعد الخروج المبكر من ويمبلدون

باوليني تنفصل عن مدربها بعد الخروج المبكر من ويمبلدون
8 يوليو 2025 10:01

لندن (رويترز)

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قالت الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الرابعة عالمياً إنها انفصلت عن مدربها مارك لوبيز، بعد أيام قليلة من خروجها من الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس.
وخسرت باوليني، التي أصبحت العام الماضي أول إيطالية في عصر البطولات المفتوحة تبلغ نهائي ويمبلدون، 4-6 و6-4 و6-4 أمام الروسية كاميلا راخيموفا الأسبوع الماضي.
وبدأت باوليني (29 عاماً) العمل مع لوبيز في أبريل الماضي، بعد إنهاء شراكة استمرت عقداً من الزمان مع رينسو فورلان.
وتحت إشراف لوبيز، المصنف الثالث عالمياً سابقاً في منافسات الزوجي والذي كان جزءاً من الفريق التدريبي لرافائيل نادال سابقاً، فازت باوليني بلقبها الثاني في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة في بطولة إيطاليا المفتوحة، كما فازت بلقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة.
وقالت باوليني على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين: «حققنا نتائج رائعة معاً، خاصة في روما وباريس، أقدر كل العمل الجاد والطاقة التي بذلها مارك كل يوم.. الآن وقد انتهى هذا الجزء من الموسم، قررت إجراء تغيير. تعلمت الكثير وحققت تقدما جيدا. والآن سأحصل على وقت للتفكير في الخطوة التالية.. شكراً لك مجدداً مارك على كل شيء».

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