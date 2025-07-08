المواهب الشابة «سلاح» ميلوش مع الشارقة للموسم الجديد

علي معالي (أبوظبي)

أصبحت المواهب الشابة هي السلاح الأول للمدرب الصربي ميلوش مع فريق الشارقة، استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد التعاقد الرسمي مع الألباني فيتا فيتاي، صاحب الـ 20 عاماً، وهو أحد المواهب الكروية التي ينتظرها مستقبل مميز لإمكانياته الفنية العالية.

وتضم قائمة المواهب الشابة حالياً مجموعة من العناصر القديمة والجديدة التي ستكون هي السلاح الأبرز في خطة ميلوش لاستعادة الملك للألقاب المحلية خاصة لقب دوري أدنوك للمحترفين، في كافة المراكز بأرض الملعب، وعندما تحدث ميلوش مع اللاعبين كان محدداً للغاية في كلماته عندما قال للاعبين: «بطولة الدوري واستعادتها هي الشغل الشاغل لي مع الفريق، والدوري هو اللقب الذي يؤكد قوة الفريق من عدمه، وسيكون عملنا جميعاً منصباً على هذا الجانب».

وفي كل خطوط الشارقة حالياً هناك مواهب شابة ستلعب الدور الرئيس في استعادة «الملك» لهيبته المحلية، ومنها الثنائي مارو كاتانيتش الكرواتي (21 عاماً) في خط الدفاع، ومعه الصربي ديفيد بيتروفيتش (22 عاماً)، فالأول شارك خلال الموسم الماضي في 18 مباراة، ويمتلك قدرات دفاعية عالية، وكان هو اللاعب الأساسي في مركز المدافع الأيسر، حيث شارك في 24 مباراة، ومعهما اللاعب الجوكر ميلوني (25 عاماً)، والذي يلعب في مركزي الدفاع والوسط، وشارك في الموسم الماضي في 23 مباراة.

وفي خط الوسط هناك أكثر من موهبة صغيرة، وفي مقدمتهم البرازيلي جيليرمي بيرو (21 عاماً)، وشارك الموسم الماضي في 23 مباراة، وينضم إليه الألباني فيتا فيتاي (20 عاماً)، وسيكون هناك دور بارز للكرواتي داركو نياسميتش (26 عاماً) في الموسم الجديد للقناعة الكبيرة من ميلوش في هذا اللاعب الملتزم تماماً بخطط وأفكار المدرب، والذي لم يحصل على حقه الكامل في المشاركة مع كوزمين المدرب الروماني السابق.

وفي خط الهجوم سيكون هناك أكثر من لاعب من العناصر الشابة، سواء من المواطنين أو المقيمين، ويتقدمهم عثمان كمارا (24 عاماً)، والذي وصل إلى مرحلة نضج عالية في الوقت الراهن، بعد أن أصبح عنصراً أساسياً في خطة أي مدرب للملك الشرقاوي لإمكاناته العالية، وقد شارك اللاعب في الموسم الماضي في 23 مباراة بالدوري وسجل 7 أهداف، ومعه الألماني داجاكو (24 عاماً) الذي شارك في مباراة واحدة، ولوان بيريرا (25 عاماً) وهو عنصر مؤثر للغاية في خطط المدربين، وشارك الموسم الماضي في 23 مباراة، ويجيد اللعب تماماً في الوسط والهجوم، وينضم إليهم البرازيلي لوان كامبوس (23 عاماً) في حال الاتفاق النهائي معه خلال هذه الفترة.

وفي حراسة مرمى الشارقة ينتظر خالد توحيد (21 عاماً) موسماً هو الأهم في مسيرته إذا كان يرغب بالفعل في أن يكون الحارس الأول بالفريق، في ظل مرحلة العلاج الحالية للحارس الكبير عادل الحوسني، الذي يخضع لمرحلة التأهيل، والتي تمنعه من التواجد في مباريات كثيرة في بداية الموسم، وشارك خالد توحيد في الموسم الماضي في 4 مباريات.