بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد الجولة الثالثة من طواف فرنسا، يواصل «بطل العالم» تادي بوجاتشار الضغط على «المُتصدّر»، الهولندي ماثيو فان دير بول، حيث يبتعد نجم فريق الإمارات-إكس آر جي، بفارق 4 ثوانٍ فقط عن المقدمة، يليه جوناس فينجارد بفارق ثانيتين فقط، ومن المُنتظر أن تزيد الإثارة في منافسات السباق الفرنسي في كل مرحلة، لتُعيد إلى الأذهان ذكريات 10 سباقات تاريخية، خُلّدت في سجلات طواف فرنسا، بعدما حُسمت بفارق ثوانٍ، أو لحظات معدودة.

المُثير أن تادي بوجاتشار نفسه كان أحد أبطال تلك «السلسلة التاريخية»، بعدما حصد لقبه الأول في طواف فرنسا عام 2020 بقميص فريق الإمارات، بفارق 59 ثانية عن مواطنه وملاحقه بريموش روجليتش، ليُصبح بوجاتشار وقتها ثاني أصغر فائز في تاريخ البطولة، كما جمع نجم «الإمارات-إكس آر جي» جائزتي أفضل درّاج شاب وأفضل مُتسلّق، قبل 5 سنوات، لتحتل تلك النُسخة المرتبة العاشرة، في قائمة أكثر نُسخ طواف فرنسا «شراسة» وصعوبة وإثارة عبر التاريخ.

وبالعودة إلى بطولات سابقة، شهد طواف فرنسا 10 نُسخ، حُسم المركز الأول في الترتيب العام خلالها بفارق أقل من دقيقة واحدة، أبرزها بطولة 1989، التي صُنّفت ضمن الأعظم في تاريخ السباق الفرنسي، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق، نظراً لحدة درجة التنافس فيها، بـ«مُبارزة ثُنائية» نارية، جمعت بين الأميركي جريج ليموند والفرنسي لوران فيجنون، واستمرت عبر مراحل عدة بقوة غير عادية، أدت إلى فوز الأميركي ليموند في النهاية، بفارق 8 ثوانٍ فقط عن فيجنون.

نُسخة 1989 أتت في المركز الأول بتلك القائمة التاريخية، يليها بطولة 2007، المُثيرة للجدل بسبب أزمات المُنشطات العديدة التي ضربت كثيراً من الفرق آنذاك، وحُسمت تلك النُسخة بفارق 23 ثانية، لمصلحة الإسباني ألبيرتو كونتادور، الذي تفوّق على الدرّاج الأسترالي كادل إيفانز، علماً أن الأميركي ليفي ليفيمير حل «ثالثاً» بفارق 31 ثانية عن البطل، وهو أقل فارق على الإطلاق يجمع أصحاب أول 3 مراكز في طواف فرنسا عبر التاريخ.

المرتبة الثالثة مُنحت لبطولة 2006، بعد تجريد الأميركي فلويد لاندس من لقبه، حيث تُوّج الإسباني أوسكار بيريرو بالسباق الفرنسي، بفارق 32 ثانية عن الألماني أندرياس كلودن، ثم أتت نُسخة 1968 بـ38 ثانية، مكنّت الدرّاج الهولندي يان يانسن من الفوز باللقب، على حساب البلجيكي هيرمان فان سبرينجل، وجاءت بطولة 1987 في المركز الخامس، بفضل 40 ثانية صنعت الفارق بين «البطل» الأيرلندي ستيفن روش، و«وصيفه» الإسباني بيدرو ديلجادو.

وبفارق 48 ثانية بين البطل والوصيف، احتلت نُسخة 1977 المرتبة السادسة، بعدما ابتسمت في النهاية لمواطنها، الفرنسي برنارد تيفينيه، على حساب الهولندي هيني كويبر، أما عام 2017، فقد شهد تتويج البريطاني كريس فروم بالميدالية الذهبية، واقتنص الكولومبي ريجوبيرتو أوران الميدالية الفضية بعد 54 ثانية.

نُسختا 1964 و2008، احتلتا المرتبتين الثامنة والتاسعة، بفارق 55 و58 ثانية بين البطل والوصيف، على الترتيب في كل منهما، حيث فاز بالأولى الفرنسي جاك أنكويتيل على حساب مواطنه ريمون بوليدور، جد المُتصدّر الحالي ماثيو فان دير بول من جهة الأم، وتُوّج بالبطولة الحديثة، 2008، الإسباني كارلوس ساستري بعد تحدٍ قريب من الأسترالي كادل إيفانز، الذي تعرّض لمشهد مشابه في 2007، والغريب أن البطل كان إسبانياً أيضاً!