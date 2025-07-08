«صراع الأصدقاء».. «شراسة نادرة» في «الفورمولا-1»!

عمرو عبيد (القاهرة)

فاز البريطاني لاندو نوريس بسباق الجائزة الكُبرى في بلده، ليُشعل المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، بعدما قلّص الفارق على القمة إلى 8 نقاط فقط، خلف «زميله» في فريق مكلارين، أوسكار بياستري، الذي حلّ وصيفاً لنوريس في سباقين متتاليين، بجائزتي النمسا وبريطانيا، لكن السائق الأسترالي حافظ على الصدارة بصعوبة، برصيد 234 نقطة، مقابل 226 لزميله البريطاني، ويسيطر «ثُنائي مكلارين» على بطولة العالم بعد 12 سباقاً حتى الآن.

هذا الصراع الشرس بين «الصديقين» من فريق واحد، لا يظهر كمشهد مُعتاد في سباقات «الفورمولا-1»، عبر بطولات العالم برُبع القرن الحالي، بل هو أمر «نادر» لم يتكرر إلا مرات معدودة، ويبدو أن بياستري ونوريس يرغبان في تقديم «نُسخة تاريخية استثنائية»، عبر هذا الصراع الحقيقي بينهما، بعدما تُوّج الأول بـ5 سباقات حتى الآن، مقابل 4 للثاني، تاركين «حامل اللقب» ماكس فيرستابن، بتتويجين فقط، وفوز وحيد لجورج راسل.

وفي آخر 10 مواسم، لم تعرف سباقات «الفورمولا-1» مثل هذه الإثارة والتنافس القوي بين «الأصدقاء»، سوى مرة واحدة، حدثت في عام 2016، بين سائقي «مرسيدس»، نيكو روزبيرج و«الأسطوري» لويس هاميلتون، عندما حسم الألماني لقب بطولة العالم بفارق 5 نقاط فقط عن زميله البريطاني، إذ بدأ روزبيرج الموسم بالتتويج في 4 سباقات متتالية، ثم انطلق هاميلتون ليزاحمه في منتصف الموسم، واشتعلت الأمور بصورة لا مثيل لها في سباق جائزة أبوظبي الكُبرى، الذي كان «شاهداً» على صراع حاسم في الجولة الأخيرة، ورغم تتويج «الملك لويس» بالسباق «الإماراتي»، إلا أن روزبيرج اقتنص لقب بطل العالم.

هذا المشهد كان أكثر «إثارة وجنوناً» في سباق جائزة أبوظبي الكُبرى أيضاً، عام 2010، عندما دخل «ثُنائي ريد بول»، سيباستيان فيتل ومارك ويبر، حلبة مرسى ياس في وضع يحمل كل معاني «الصراع»، إذ تُوّج فيتل بسباق جائزة البرازيل الكُبرى، وأتى بعده زميله ويبر «وصيفاً»، لتشتعل بطولة العالم قبل الجولة الأخيرة في الإمارات.

بوجود ويبر ثاني الترتيب العام بفارق 7 نقاط عن زميله فيتل «الثالث»، بعد المُتصدّر وقتها، فيرناندو ألونسو «فيراري»، بفارق 8 و15 نقطة عن ملاحقيه، على الترتيب، وفي أبوظبي، انقلبت كل الأمور رأساً على عقب، حيث تُوّج فيتل في النهاية، عقب تراجع زميله ويبر بشدة، منهياً السباق الإماراتي في المركز الثامن، والسابع لألونسو، ليتفوّق البطل على زميله في «ريد بول»، الذي حلّ ثالثاً في النهاية، بفارق 14 نقطة.

وكان التنافس حاضراً في نُسخة 2008، التي شهدت تقارباً كبيراً بين «ثُنائي فيراري»، فيليبي ماسا وكيمي رايكونن، في معركة كبيرة مع لويس هاميلتون «المتصدر»، إذ إنه في منتصف الموسم كان الفارق بين ماسا ورايكونن 3 نقاط فقط، في المركزين الثاني والثالث، وكان «لويس» يسبقهما بـ4 نقاط، وأنهى «ثُنائي فيراري» بطولة العالم وقتها في نفس المركزين، بفارق 22 نقطة بينهما، مقارنة بـ18 نقطة، باعدت بين بطل «الفورمولا-1» في 2009، جينسون بوتون وزميله في فريق «براون/مرسيدس»، روبنز باريكيلو «الثالث».

أما بطولة 2007، التي كانت إثارتها «خيالية»، فتصارع خلالها الصديقان في فريق «مكلارين»، لويس هاميلتون وفيرناندو ألونسو، بصورة غير مسبوقة، حيث احتل هاميلتون المركز الثاني في الترتيب العام مقابل الثالث لألونسو، بنفس رصيد النقاط «109»، بفارق نقطة وحيدة عن البطل كيمي رايكونن، الذي تفوق على زميله في «فيراري»، فيليبي ماسا «الرابع»، بفارق 16 نقطة فقط، وسيطر «الرُباعي» من الفريقين على التتويج بالجوائز الكُبرى في جميع سباقات الموسم.

