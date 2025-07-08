«الشارقة الرياضي» يبحث توحيد عقود لاعبي أندية الإمارة

علي معالي (أبوظبي)

نظم مجلس الشارقة الرياضي، ورشة قانونية موسعة لبحث توحيد عقود اللاعبين بأندية الشارقة، قدمها المستشار الدكتور عمر حسن بن حنيفة، عضو مجلس إدارة المجلس، رئيس اللجنة القانونية، وتم في الورشة مناقشة العقود الحالية، واعتماد آلية موحدة لصياغة العقود والتعاقدات الرياضية، بما يضمن الشفافية وحقوق الطرفين بعيداً عن الاجتهادات الفردية، وتوحيد المرجعية القانونية المعتمدة لدى الأندية كافة.

حضر الورشة 15 مشاركاً من المديرين التنفيذيين، ومديري الاحتراف وأمناء السر والموظفين المعنيين بالتعاقدات، وفي نهاية الورشة، تم صياغة النقاط التي تم الاتفاق عليها ليرفعها رئيس اللجنة القانونية إلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، تمهيداً لاعتمادها.

يذكر أن المستشار الدكتور عمر حسن بن حنيفة، هو محكم معتمد في مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومحاضر رياضي دولي، وله مؤلفات في فض المنازعات والقانون الرياضي.