ناموس اللقايا لـ«الشامخة» في مهرجان العين لسباقات الهجن

العين (الاتحاد)

شهدت منافسات اللقايا، صباح اليوم، ضمن فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن، تحديات قوية بين هجن أبناء القبائل، في الفترة الصباحية، التي أقيمت على مدار 15 شوطاً لمسافة 3 كلم، على ميدان الروضة.

وحلقت «الشامخة» لحمد سرحان بن حمد الدرعي، بناموس اللقايا الأبكار بعد أن قطعت مسافة 5 كيلومترات في زمن 4:30:20 دقيقة، فيما حقق «ملبي» لمحمد سليم بن سالم العفاري، ناموس الشوط الثاني للجعدان، بعد أن أنهى السباق بزمن 4:18:45 دقيقة «أفضل توقيت».

وفي الشوط الثالث، حصدت «بينونة» لمحمد عبدالله بن كردوس العامري، ناموس الشوط الثالث للأبكار بتوقيت 4:35:95 دقيقة، وتصدر «عزام» لمحمد سليم بن سالم العفاري، الشوط الرابع للجعدان، بعد أن وصل إلى خط النهاية في 4:30:25 دقيقة.

وأعلنت الأشواط من الخامس، وحتى الخامس عشر عن فوز «نوعية» لسالم جابر بن هياي المنصوري، و«متعبة» لخليفة ضبيب بن سليمان الشامسي، و«محتفل» لعماد غريب بن سعد الجنيبي، و«وصايف» لسعيد ناصر بوقبي المنصوري، و«سكرة» لسالم علي بن سلطان السبوسي، و«النادر» لظافر راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي، و«بشاير» لأحمد علي بن سلطان السبوسي، و«هدوء» لجاسم سالم بن علي الغيلاني، و«المتحد» لسعيد سهيل بالحطم العامري، و«نشمية» لحمد سيف بن حميد الشامسي، و«مسيطر» لسعيد سالم بن حمد العويسي.