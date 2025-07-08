الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ناموس اللقايا لـ«الشامخة» في مهرجان العين لسباقات الهجن

ناموس اللقايا لـ«الشامخة» في مهرجان العين لسباقات الهجن
8 يوليو 2025 14:01

العين (الاتحاد)
شهدت منافسات اللقايا، صباح اليوم، ضمن فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن، تحديات قوية بين هجن أبناء القبائل، في الفترة الصباحية، التي أقيمت على مدار 15 شوطاً لمسافة 3 كلم، على ميدان الروضة.
وحلقت «الشامخة» لحمد سرحان بن حمد الدرعي، بناموس اللقايا الأبكار بعد أن قطعت مسافة 5 كيلومترات في زمن 4:30:20 دقيقة، فيما حقق «ملبي» لمحمد سليم بن سالم العفاري، ناموس الشوط الثاني للجعدان، بعد أن أنهى السباق بزمن 4:18:45 دقيقة «أفضل توقيت».
وفي الشوط الثالث، حصدت «بينونة» لمحمد عبدالله بن كردوس العامري، ناموس الشوط الثالث للأبكار بتوقيت 4:35:95 دقيقة، وتصدر «عزام» لمحمد سليم بن سالم العفاري، الشوط الرابع للجعدان، بعد أن وصل إلى خط النهاية في 4:30:25 دقيقة.
وأعلنت الأشواط من الخامس، وحتى الخامس عشر عن فوز «نوعية» لسالم جابر بن هياي المنصوري، و«متعبة» لخليفة ضبيب بن سليمان الشامسي، و«محتفل» لعماد غريب بن سعد الجنيبي، و«وصايف» لسعيد ناصر بوقبي المنصوري، و«سكرة» لسالم علي بن سلطان السبوسي، و«النادر» لظافر راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي، و«بشاير» لأحمد علي بن سلطان السبوسي، و«هدوء» لجاسم سالم بن علي الغيلاني، و«المتحد» لسعيد سهيل بالحطم العامري، و«نشمية» لحمد سيف بن حميد الشامسي، و«مسيطر» لسعيد سالم بن حمد العويسي.

أخبار ذات صلة
«متعبة» تتصدر اللقايا في مهرجان العين لسباقات الهجن
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للريشة الطائرة في «العين ماسترز 2025»
الهجن
سباقات الهجن
اتحاد سباقات الهجن
مدينة العين
آخر الأخبار
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
الرياضة
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
اليوم 19:13
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©