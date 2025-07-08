الإمارات تحتفي باليوم العالمي للريشة الطائرة في «العين ماسترز 2025»



العين (الاتحاد)

في أجواء نابضة بالحياة ومفعمة بالحماس، احتضنت مدينة العين احتفالية اليوم العالمي للريشة الطائرة، في انطلاق الجولة المجتمعية لبطولة «العين ماسترز 2025»، وجمعت الفعالية لاعبين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، من محترفين وهواة، مواطنين ومقيمين، في مشهد رياضي يعكس روح الاتحاد، والشغف المتنامي بهذه الرياضة في الإمارات.

أقيمت الفعالية في نادي العين، بمشاركة واسعة من الأندية المحلية ومجتمع الريشة الطائرة، وذلك مع بدأ العد التنازلي لاستضافة «دار الزين» بطولة «العين ماسترز 2025»، الحدث الدولي الرياضي الأكبر من نوعه على أرض الدولة، الذي يقام نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر المقبلين، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات على الصعيد الدولي.

وشهدت احتفالية اليوم العالمي للريشة الطائرة، تفاعلاً لافتاً مع مشاركة أكثر من 290 لاعباً في فئات متنوعة، إلى جانب 50 لاعباً إماراتياً، و48 من رياضيي الأولمبياد الخاص وشركائهم، ما منح اليوم بُعداً إنسانياً، ورسالة ملهمة عن الشمول والتكامل.

ويُعد هذا الحدث الرابع من نوعه ضمن سلسلة احتفالات الإمارات باليوم العالمي للريشة الطائرة، بعد أن استضافت أبوظبي ودبي والفجيرة النسخ السابقة، أما نسخة هذا العام، فكانت مميزة بكونها الأولى التي تُقام في العين، ضمن مبادرة رائدة أطلقها مجلس أبوظبي الرياضي لنقل الفعاليات الدولية إلى مختلف إمارات الدولة، ومنح المجتمعات المحلية فرصة عيش تجربة رياضية عالمية على أرضها.

واستحوذت تميمة البطولة «الشاهين» على قلوب الحضور، وخاصة الأطفال، حيث أضفت طابعاً مرحاً وتفاعلياً يعكس الروح العائلية للفعالية. كما شاركت شخصيات بارزة في دعم الحدث، من بينهم نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، وخلف سالم الواحدي، مدير إدارة العمليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وبشرى محمد، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب.

وأكدت نورة الجسمي أن هذا الحدث ليس مجرد احتفال رياضي، بل حركة مجتمعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الريشة الطائرة رياضة للجميع، موضحة أن التنوع الكبير في المشاركين يمثل البيئة المثالية لاكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة اللعبة في الدولة. وأضافت: «نحن لا نحتفل فحسب، بل نزرع بذور مستقبل واعد لهذه الرياضة في قلوب الأجيال القادمة».

من جهته، عبّر خلف الواحدي عن فخره برؤية مدينة العين تحتضن حدثاً بهذا الحجم، مثنياً على الجهود التي يبذلها الاتحاد لنشر الرياضة، وتعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع، مؤكداً أن هذه الفعاليات تُعد دعوة مفتوحة للعائلات لاكتشاف متعة الريشة الطائرة وممارستها.

كما شهد الحدث مشاركة مميزة من نجم المنتخب الوطني عبدالعزيز محمد يحيى، أول إماراتي يحقق ميدالية في بطولة دولية رسمية في بلغاريا، حيث أحرز الميدالية الفضية في منافسات الزوجي إلى جانب زميله حمدان.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للريشة الطائرة، الذي يُحتفل به عالمياً هو مبادرة من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، لنشر اللعبة عالمياً، وزيادة الوعي بأهميتها كمصدر للصحة والنشاط المجتمعي. وتُعد الإمارات من الدول الرائدة في الاحتفاء بهذه المناسبة عبر سلسلة من المبادرات المجتمعية والمشاركات الشبابية الممتدة على مدار السنوات الأخيرة.