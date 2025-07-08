ساني ينتظر عودة موسيالا

ميونيخ (د ب أ)

أثنى ليروي ساني، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم، على زميله بالمنتخب جمال موسيالا، ووصفه بأنه من يصنع الفارق، في الوقت الذي تمنى فيه أن يتعافى زميله السابق بنادي بايرن ميونيخ سريعاً.

وتعرض موسيالا (22 عاماً) لكسر في عظمة الشظية وخلع في الكاحل خلال خسارة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في دور الثمانية بكأس العالم للأندية.

وسيغيب صانع الألعاب لعدة أشهر، وسيكون ساني واحداً من بين المرشحين للعب مكانه مع المنتخب الألماني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولكن لم يعد بوسعه أن يحل محل موسيالا في بايرن، بعدما رحل عن الفريق للانضمام لفريق جالطة سراي التركي.

وقال ساني (29 عاماً) لشبكة «سكاي»: «أتمنى أن يتعافى قريباً بايرن والمنتخب الألماني بحاجة إليه، ولتألقه، كان بصدد استعادة مستواه بشكل كامل، وبعدها أصيب بهذه الإصابة.. أشعر بالأسف لأجله، إنه أمر محبط للغاية».

وخضع موسيالا لجراحة ناجحة أمس الاثنين، وقال ساني: «شاهدت المباراة على التلفاز، المشهد لم يكن جيداً على الإطلاق بعد الإعادة الأولى، لسوء الحظ، يمكنك أن تشعر بالفعل أنه سيحتاج إلى فترة طويلة للتعافي، إنه أمر مؤسف للغاية. لقد شعرت بالذهول في البداية».