الحزامي يطمئن على إعداد خورفكان للدوري

فيصل النقبي (خورفكان)

زار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، نادي خورفكان، حيث كان في استقباله الدكتور عمار النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لكرة القدم، وعدد من أعضاء الإدارة والجهازين الفني والإداري للفريق الأول.

وخلال الزيارة، التقى الحزامي بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول، ووجّه لهم رسالة دعم وتحفيز، داعياً إياهم لبذل أقصى الجهود وتقديم أداء قوي خلال الموسم الجديد، لتحقيق نتائج إيجابية تُلبي طموحات النادي وجماهيره.

وأشاد الحزامي باستعدادات النادي وجديّة التحضيرات، مؤكداً حرص المجلس على متابعة الأندية ودعمها في مختلف المراحل، بما يعزّز من حضورها التنافسي في دوري أدنوك للمحترفين.

وتأتي الزيارة في إطار استعدادات فريق خورفكان للمعسكر الخارجي الذي سيُقام في النمسا خلال الفترة من 12 يوليو وحتى نهاية الشهر نفسه، حيث من المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني للموسم الجديد.