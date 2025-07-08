مبابي يسحب دعواه ضد سان جيرمان!

معتز الشامي (أبوظبي)

تنازل كيليان مبابي نجم ريال مدريد، عن دعواه القضائية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، ويواجه اللاعب الفرنسي عدة قضايا جارية ضد النادي الفرنسي، لكنه قرر عدم متابعة قضية ابتزاز ومضايقة.

وبعد فوز ريال مدريد على بروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية، كانت هناك ضجة حول مواجهة مبابي في نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان، وحرك النجم الفرنسي القضية بسبب تصرفات باريس سان جيرمان خلال مفاوضات تمديد عقده لمدة عامين في عام 2022.

وقبل توقيع مبابي على العقد الجديد، كان باريس سان جيرمان قد أبعده عن الفريق الأول، وأجبره على التدرب بمفرده خلال فترة ما قبل الموسم، كما استبعده من جولة ما قبل الموسم.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أسقط محامو مهاجم ريال مدريد رسمياً، الشكوى التي تم تقديمها في الأصل في 16 مايو الماضي، وقد دفع هذا إلى إجراء تحقيق رسمي من قبل مكتب المدعي العام في باريس، الذي فتح تحقيقاً قضائياً في 24 يونيو، وعيَّن قاضيين للتحقيق.

ويُمثل هذا القرار انفراجاً كبيراً في النزاع القانوني بين مبابي وباريس سان جيرمان، ويبدو أن النجم الفرنسي ومحيطه يرغبون في التركيز حصرياً على مسيرته مع ريال مدريد وتخفيف التوترات القانونية خارج الملعب، ولم يُعلن عن سبب تغيير موقفه، لكن مبابي لا يزال يطالب باسترداد راتبه المتأخر عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان.

ويُصرّ مبابي على دعوى قضائية منفصلة أمام المحكمة الفرنسية، ولا يزال يسعى لاسترداد مبلغ 55 مليون يورو من رواتب ومكافآت غير مدفوعة عن أشهره الأخيرة مع باريس سان جيرمان، بينما يزعم باريس سان جيرمان أنه وافق شفهياً على عدم مغادرة النادي مجانا، وبالتالي فإن إجراءاته مبررة.