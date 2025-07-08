كأس العالم للأندية.. تاريخ مواجهات تشيلسي أمام الفرق البرازيلية

معتز الشامي (أبوظبي)

يلعب تشيلسي، بطل «البريميرليج» السابق، مع فلومينينسي، أحد أشهر أندية البرازيل، اليوم، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وستكون هذه أول مباراة تنافسية بين فلومينينسي وتشيلسي، حيث يسعى «البلوز» إلى أن يصبح أول فريق يفوز بكأس العالم للأندية في نسخته الموسعة، لكنه يواجه مهمة كبيرة ضد عمالقة ريو دي جانيرو، الذين لم يهزموا في البطولة.

وتباينت حظوظ تشيلسي أمام الفرق البرازيلية، وستكون هذه مباراته الثالثة ضد فرق برازيلية في كأس العالم للأندية هذا العام، بعد خسارته أمام فلامنجو بنتيجة 1-3 في دور المجموعات، وفوزه على بالميراس بنتيجة 2-1 في ربع النهائي، وكان هذا اللقاء الثامن بين الفرق الإنجليزية والبرازيلية في كأس العالم للأندية، حيث فاز كل جانب بـ4 مباريات.

شارك تشيلسي في نصف هذه المباريات الثماني، محققاً فوزين على حساب بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية 2022، وربع نهائي 2025، وهزيمتين أمام كورينثيانز في نهائي كأس العالم للأندية 2012، وفلامنجو في دور المجموعات 2025.

وأثبت الفريق البرازيلي أن كرة القدم في أميركا الجنوبية لا تزال قوةً لا يستهان بها. وصل فلومينينسي إلى هذه المرحلة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة، ومنذ ذلك الحين، حقق فوزين بارزين، و في دور الستة عشر، فاجأوا إنتر ميلان، وصيف بطل أوروبا، بفوز ساحق بنتيجة 2-0، ثم في ربع النهائي، هزموا الهلال السعودي، مفاجأة البطولة، بنتيجة 2-1، مؤكدين مكانتهم كأحد أخطر فرق البطولة.

من ناحية أخرى، يأخذ تشيلسي كأس العالم للأندية على محمل الجد، حيث تأهل كثاني المجموعة الرابعة، لكن منذ بداية الأدوار الإقصائية، أظهروا قوةً وتركيزاً وشجاعةً لا تلين، أولاً، سحقوا بنفيكا بنتيجة 4-1 في دور الـ16، ثم تغلبوا على بالميراس بنتيجة 2-1 في ربع النهائي، وكان أبرز نجوم «البلوز»، النجم البرازيلي بيدرو نيتو، الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن، وهو متشوق للتألق على أرضه ضد فريق من بلده.

فاز تشيلسي بلقب النسخة الثامنة عشرة من كأس العالم للأندية عام 2021، والتي استضافتها الإمارات، وحقق البلوز الفوز في النهائي على بالميراس بنتيجة 2-1 على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، بينما شارك فلومينينسي للمرة الأولى في كأس العالم للأندية في بطولة 2023 في المملكة العربية السعودية، وتمكن من الوصول إلى المباراة النهائية في جدة، حيث خسر أمام مانشستر سيتي 4-0.

وترى شبكة «أوبتا» للإحصاءات أن تشيلسي هو المرشح الأوفر حظاً، للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، حيث نجح في تحقيق ذلك بنسبة 81.3% من أصل 10 آلاف محاكاة، بينما لم يحقق فلومينينسي ذلك إلا بنسبة 18.7%.