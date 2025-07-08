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الرياضة

ابتكار تكنولوجي من أتلتيكو مدريد يتحدى «الظلام»

ابتكار تكنولوجي من أتلتيكو مدريد يتحدى «الظلام»
8 يوليو 2025 17:00

مراد المصري (أبوظبي)

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد نجاح ابتكاره التكنولوجي لمساعدة المشجعين من ذوي التحديات البصرية في الحضور إلى الملاعب ومتابعة المباريات، وذلك من خلال جهاز يعتمد على المحفزات اللمسية والصوتية على معرفة مجريات المباراة بشكل مباشر.
وسيكون أتلتيكو مدريد أول نادٍ في الدوري الإسباني لكرة القدم، يطبق هذه التقنية الجديدة بشكل رسمي بعد إطلاقها بشكل تجريبي خلال الموسم الماضي في ملعبه طيران الرياض «ميتروبوليتانو».
المشروع يقوم بعرض أحداث المباراة بواسطة مُحفزات لمسية تُعرض على جهاز لوحي مزود بوصف صوتي، وتدعمها شبكة الجيل الخامس من «تليفونيكا» ببث مباشر للأحداث، ويساعد الجهاز أصحاب التحديات البصرية من متابعة موقع الكرة عبر مؤشر متصل بها في جميع الأوقات وبشكل فوري، حيث يتحرك هذا المؤشر عبر الجهاز اللوحي، محاكياً موقع الكرة على أرض الملعب؛ ويهتز لنقل أحداث معينة، مثل الأهداف والركلات الحرة والركنيات.
نجاح مختبر الابتكار في أتلتيكو مدريد الذي يقف وراء هذه المبادرة، من شأنه أن مما الطريق لأسلوب جديد للاستمتاع بالرياضة للجميع.

أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
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