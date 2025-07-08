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الرياضة

اكتمال فرق «دوري أبطال الخليج»

اكتمال فرق «دوري أبطال الخليج»
8 يوليو 2025 16:10

مراد المصري (أبوظبي)
اكتمل ترشيح الاتحادات الخليجية للأندية المشاركة في دوري أبطال الخليج لكرة القدم للموسم المقبل، والذي يشارك فيه العين ممثلاً لكرة الإمارات، واعتمد الاتحاد البحريني مشاركة سترة، ليكون ثامن هذه الفرق إلى جانب أيضاً الشباب السعودي، والقادسية الكويتي، والريان القطري، والزوراء العراقي، والنهضة العماني، الأهلي صنعاء اليمني.
وكان العين قد أنهى الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين في المركز الخامس، وسبق لنادي العين التتويج بلقب بطولة الأندية الخليجية مرة واحدة، وكان ذلك في نسخة عام 2001، عندما توّج باللقب عقب فوزه على نادي ظفار العماني بهدف دون مقابل.
وكان نادي النصر في النسخة الماضية من البطولة هو ممثل الكرة الإماراتية، وبلغ الدور نصف النهائي، قبل أن يودّع المنافسات أمام القادسية الكويتي.

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