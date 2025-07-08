«البركان» يعزز «الدفاع» في انطلاق التحضيرات



مراد المصري (أبوظبي)



أعلن نادي عجمان إبرام صفقتين دفاعيتين، بضمه البرازيلي يوري ماتيس، وعودة ظهيره الأيسر سالم سليمان، وذلك في مع تدشين الفريق الأول لكرة تحضيراته للموسم المقبل، وجاء التعاقد مع ماتيس، بالنظر لخبراته المتراكمة، حيث لعب صاحب الـ 30 عاماً، الموسم الماضي في صفوف نيفيتشي في أذربيجان، ومن قبلها لعب صفوف العديد من الأندية أبرزها كومبيرا البرتغالي، وكلوج الروماني وغيرها.

فيما لعب سالم سليمان خلال الموسم الماضي في صفوف العروبة، قبل أن يعود إلى بيته، حيث سبق أن تواجد في صفوف الفرق السنية في نادي عجمان قبل أن ينطلق في مسيرته الاحترافية.

وجاءت أجواء بداية تحضيرات الفريق بروح إيجابية، وبحضور خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، وأعضاء الإدارة والمشرفين على الفريق.

ويخوض «البركان» تدريباته حالياً في عجمان، قبل التوجه الأسبوع المقبل إلى صربيا لإقامة معسكره الخارجي هناك.