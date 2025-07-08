مونديال الأندية يستقطب 2.26 مليون مشجع من 168 دولة

نيويورك (وام)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عرض كأس العالم للأندية 2025 أمام الجمهور في «ترامب تاور» بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو الجاري، يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساءً بالتوقيت المحلي، في مبادرة تهدف إلى تقريب المشجعين من أجواء البطولة التي تختتم الأحد المقبل في ملعب «ميتلايف» المجاور.

وشهد حفل إطلاق العرض الرسمي للكأس أمس حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب، والنجم البرازيلي المعتزل رونالدو.

وقال إنفانتينو إن هذه المبادرة تأتي ضمن رسالة «الفيفا» الرامية إلى توحيد الشعوب ونشر السلام من خلال كرة القدم، مشيراً إلى أن البطولة استقطبت حتى الآن أكثر من 2.26 مليون مشجع من 168 دولة، وشارك فيها لاعبون من 72 دولة، وسجلت الفرق من جميع القارات أهدافاً وحققت نقاطاً، ما يعكس الطابع العالمي للبطولة.

وأعرب إريك ترامب عن شكره لـ «الفيفا» على تنظيم الحدث في نيويورك، مؤكداً اعتزاز مجموعة ترامب باستضافة هذا الحدث الدولي، فيما عبّر رونالدو عن إعجابه بالتجربة الجماهيرية التي تشهدها البطولة.

وضمن جهود توسع «الفيفا» في الولايات المتحدة، أعلن إنفانتينو افتتاح مكتب تمثيلي جديد للاتحاد في «ترامب تاور»، يُضاف إلى مكاتبه في ميامي التي تحتضن فرق العمليات القانونية والتنظيمية الخاصة بكأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026.

وأكد رئيس «الفيفا» أن هذا التوسع يعكس التزام الاتحاد الدولي بالوجود الفعلي في المدن الرئيسية التي تستضيف بطولاته، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمته السلطات الأميركية والمحلية لإنجاح البطولة.

ويستضيف ملعب «ميتلايف» هذا الأسبوع ثلاث مواجهات بارزة ضمن البطولة، تشمل نصف النهائي بين فلومينينسي وتشيلسي الليلة، وباريس سان جيرمان وريال مدريد غداً، على أن تقام المباراة النهائية في 13 يوليو الجاري عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.