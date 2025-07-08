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الرياضة

ثنائي نادي دبي يتصدر بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

ثنائي نادي دبي يتصدر بطولة الإمارات الفردية للشطرنج
8 يوليو 2025 18:30

 
دبي (وام)

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واصل لاعبو نادي دبي للشطرنج تفوقهم في منافسات الفئة المفتوحة ضمن بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، التي ينظمها اتحاد اللعبة في قاعة نادي الشارقة الثقافي، بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية، وتستمر حتى السبت المقبل.
وحقق اللاعب أحمد فريد، العلامة الكاملة برصيد 4 نقاط من 4 جولات، متصدراً ترتيب الفئة المفتوحة، فيما حلّ زميله خليفة عيسى البلوشي في المركز الثاني برصيد 3.5 نقطة، بينما تساوى 8 لاعبين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط لكل منهم.
وفي فئة السيدات، تقاسمت الصدارة كل من وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وأحلام راشد، لاعبة نادي دبي، برصيد 3.5 نقطة لكل منهما بعد الجولة الرابعة.
وجاءت عنود عيسى وشقيقتها عهود عيسى من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وحنين جمال من نادي دبي، وزينب المعمري من نادي العين، في المركز الثالث برصيد 3 نقاط لكل لاعبة.
وشهدت منافسات الفئات السنية تألقاً لافتاً من لاعبي الأندية المختلفة، حيث تصدر محمد المعيني من نادي الشارقة الثقافي فئة تحت 8 سنوات للأولاد برصيد 5 نقاط من 5 جولات، بينما تصدر زايد آل علي من نادي العين فئة تحت 10 سنوات للأولاد بالعلامة الكاملة، يليه ثلاثة لاعبين برصيد 4 نقاط.
وفي فئة تحت 10 سنوات للإناث، فرضت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة سيطرتهن على المراكز الثلاثة الأولى، عن طريق حفصة عيسى برصيد 4.5 نقطة، ومريم خالد وبدرية محمد برصيد 4 نقاط لكل منهما.
كما تصدرت ميرة الخاطري من نادي فتيات رأس الخيمة فئة تحت 8 سنوات للإناث، تلتها فاطمة راشد من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة برصيد 4 نقاط.

نادي دبي للشطرنج والثقافة
نادي الشارقة للشطرنج
اتحاد الشطرنج
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