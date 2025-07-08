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الرياضة

«الرياضة للجميع» ينظم فعاليات مجتمعية لتعزيز الثقافة الرياضية

«الرياضة للجميع» ينظم فعاليات مجتمعية لتعزيز الثقافة الرياضية
8 يوليو 2025 17:34


دبي (وام)
أعلن اتحاد الرياضة للجميع تنظيم فعاليات مجتمعية وسباقات للجري، لنشر ثقافة الرياضة في المجتمع، وتمكين الفئات المختلفة من ممارستها، وتقام الفعاليات بالتعاون مع وزارة الثقافة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وتتضمن المخيم البحري على شاطئ خورفكان المقام حالياً ويختتم يوم 31 الجاري، والمخيم الصيفي في رأس الخيمة، ومركز مسافي الإبداعي الثقافي من 7 إلى 31 يوليو.
وتقام بطولة الشباب للرماية بالليزر من 7 إلى 14 يوليو في مركز شباب الغيل، برأس الخيمة، ومركز شباب فلج المعلا، بينما يقام المخيم الصيفي في مركز الفجيرة الإبداعي الثقافي من 16 إلى 31 يوليو، بالإضافة إلى مخيم آخر في مركز فتيات مربح، من 21 إلى 24 يوليو، ويشهد بطولة الشطرنج.
ويحتضن مركز «أدنيك العين» بطولة أبطال الصيف لكرة القدم من 25 يوليو إلى 3 أغسطس، بالإضافة إلى سباق أبطال الصيف للجري يوم 26 يوليو، بينما يقام ملتقى تعليم الشطرنج في مركز مسافي الإبداعي، من 28 إلى 31 يوليو.
وتقام بطولة آسيا لليوجاسانا بمشاركة 20 دولة في الفجيرة خلال أغسطس المقبل، والملتقى التدريبي لإعداد القادة للرياضة للجميع من 24 إلى 28 أغسطس، والمخيم البحري بالشارقة من 3 إلى 21 أغسطس، وبطولة أبطال الصيف لكرة القدم في مركز أدنيك أبوظبي من 4 إلى 17 أغسطس.
وتشهد المراكز التجارية سباقات الجري، والتي انطلقت يوم 6 يوليو في سيتي سنتر الزاهية، حيث يقام سباق سيتي سنتر الفجيرة 20 يوليو، وسباق سيتي سنتر عجمان 27 يوليو، وسباق جري المنارة 3 أغسطس في رأس الخيمة، وسباق صحاري مول بالشارقة 17 أغسطس، وسباق جري إرادة في سيتي سنتر مردف بدبي 18 أكتوبر.

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