«شباب الطائرة» يشارك في بطولة غرب آسيا بالبحرين



دبي (وام)

أعلن اتحاد الكرة الطائرة مشاركة المنتخب الوطني للشباب، مدعوماً بعدد من اللاعبين الكبار المميزين، في بطولة أمم غرب آسيا لمنتخبات الرجال، التي تقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 17 إلى 27 يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة تطوير المواهب الشابة ومنحها مزيداً من الخبرات الدولية.

وأكد زياد لرقش، مدرب المنتخب الوطني للرجال، أن التشكيلة الجديدة للمنتخب بدأت تحضيراتها للبطولة، والتي تمثل محطة إعداد مهمة قبل المشاركة المرتقبة في البطولة العربية السابعة لمنتخبات الشباب، المقررة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 16 إلى 28 أغسطس المقبل.

وأوضح أن البرنامج التحضيري ركز على رفع معدلات اللياقة البدنية وتطوير المهارات الفنية للاعبين، لاسيما العناصر الشابة التي سيتم الاعتماد عليها مستقبلاً، مشيراً إلى أن اللاعبين أصحاب الخبرة الذين تم ضمهم للمنتخب يقومون بدور كبير في دعم زملائهم ونقل الخبرات إليهم داخل وخارج الملعب.