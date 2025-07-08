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الرياضة

روضة السركال تشارك في «دوليتي رومانيا» للشطرنج

روضة السركال تشارك في «دوليتي رومانيا» للشطرنج
8 يوليو 2025 20:00

 
باتومي (وام)

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تستعد الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، لاعبة منتخب الإمارات ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، للمشاركة في بطولتي رومانيا الدوليتين خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل.
وتقام البطولة الأولى من 26 يوليو إلى 2 أغسطس، بينما تقام الثانية من 2 إلى 10 أغسطس، وصولاً إلى المشاركة الثالثة في فئة الأساتذة بمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج من 14 إلى 25 أغسطس.
واختتمت السركال المصنفة بـ 2175 نقطة، مساء أمس مشاركتها في بطولة العالم للسيدات، المقامة حالياً في مدينة باتومي الجورجية، بتعادلها في المباراة الأولى مع اللاعبة الأميركية إيرينا كروش، صاحبة التصنيف 2376 نقطة، بينما خسرت في المواجهة الثانية مع اللاعبة نفسها، لتودع البطولة بعد مستويات تنافسية قوية.
وأكد المدرب آدم طوخاييف، أن المستوى الذي ظهرت به روضة السركال في البطولة يعكس جاهزيتها العالية، والتحضيرات المكثفة التي خضعت لها ضمن معسكر الإعداد في النادي.
وأوضح أن السركال تعرضت لضغوط عدة، تجاوزتها لاحقا بأداء جيد أمام لاعبة قوية تتمتع بتصنيف عال، مشيراً إلى أهمية البطولات العالمية في إعداد وتأهيل اللاعبين، وتمكينهم من المستويات المتطورة.
وقالت علياء المازمي إدارية منتخب الإمارات، إن اللاعبة روضة السركال أظهرت مستوى فنياً كبيراً في الجولتين الأولى والثانية، بأداء مميز يعكس قدراتها العالية، ما يكسبها الخبرة الفنية المطلوبة للمرحلة المقبلة، للحفاظ على تصنيفها العالمي، واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية.

روضة السركال
الشطرنج
اتحاد الشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج
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