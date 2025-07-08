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الرياضة

ليفربول يعود للتدريبات استعداداً للموسم الجديد

ليفربول يعود للتدريبات استعداداً للموسم الجديد
8 يوليو 2025 18:25


لندن (د ب أ)
عاد لاعبو فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم للتدريبات استعداداً للموسم المقبل بمقر تدريبات النادي، عقب جنازة ديوجو جوتا، التي أقيمت يوم السبت الماضي. كان جوتا قد توفي في حادث سيارة في إسبانيا يوم الخميس الماضي بجانب شقيقه أندريه سيلفا، وأقيمت جنازتهما في جوندومار بالقرب من بورو، وحضرها العديد من زملاء المهاجم البرتغالي بفريق ليفربول والجهازالفني.
وكان من المقرر أن يعود بعض لاعبي الفريق، الذي يدربه الهولندي أرني سلوت، لتدريبات ما قبل الموسم يوم الجمعة الماضي، ولكن النادي أرجأ عودتهم بعد الحادث، وكان محمد صلاح وأندي روبرتسون وكونور برادلي وواتارو إندو، من بين اللاعبين الذين شوهدوا وهم يصلون لمقر التدريبات اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يخوض ليفربول أول مباراة ودية خلال فترة الإعداد يوم الأحد المقبل أمام بريستون في ديبدال، ولكن لم يعلن بطل الدوري الإنجليزي ما إذا كانت المباراة ستقام أم لا. ويلتقي ليفربول، مع كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في كأس الدرع الخيرية 10 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراتين وديتين أمام ميلان في هونج كونج وأمام يوكوهاما في اليابان بنهاية الشهر الجاري. 

 

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