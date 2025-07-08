فريتز ينتظر ألكاراز في نصف نهائي ويمبلدون



لندن (أ ف ب)



تأهل الأميركي تايلور فريتز المصنف خامساً عالمياً إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و6-4 و1-6 و7-6 (7-4) الثلاثاء في ربع النهائي.

ويلتقي فريتز البالغ من العمر 27 عاماً في الدور المقبل مع الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني وحامل لقب النسختين الأخيرتين أو البريطاني كاميرون نوري الحادي والستين.

وهو الفوز الثالث لفريتز على خاتشانوف في ثلاث مواجهات مباشرة بينهما والأول على الملاعب العشبية بعدما تغلب عليه مرتين على الملاعب الصلبة.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها فريتز نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى بعد فلاشينج ميدوز عام 2024 عندما خسر أمام الإيطالي يانيك سينر.

ويملك فريتز الذي خرج من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي ومن الدور الاول لبطولة رولان جاروس في مايو، أفضلية في مواجهاته مع نوري حيث كسب 8 مقابل 6 هزائم، فيما خسر المواجهتين الوحيدتين ضد ألكاراز.

واستهل فريتز، المتوج بلقب دورتي شتوتجارت الألمانية وإيستبورن الإنجليزية على الملاعب العشبية في يونيو الماضي، مباراته بشكل مثالي بكسر إرسال خاتشانوف في الشوط الثاني وتقدم 2-0 حتى أنهاها في صالحه 6-3 في 32 دقيقة.

وانتظر فريتز الشوط التاسع للمجموعة الثانية لكسر ارسال الروسي الذي وصل إلى نصف نهائي بطولتين كبيرتين «أميركا المفتوحة 2022 وأستراليا المفتوحة 2023» والمصنف الثامن عالميا سابقا، وتقدم 5-4 قبل أن يكسبها 6-4 في 42 دقيقة.

وفرض الروسي أفضليته في المجموعة الثالثة بكسبه خمسة أسواط متتالية 5-0 قبل أن يحسمها في صالحه 6-1 في 28 دقيقة.

وتابع الروسي أفضليته مطلع الرابعة بكسر ارسال الأميركي في الشوط الأول والتقدم 1-0 ثم 2-0، لكن الأميركي رد التحية في الشوط الرابع مدركا التعادل (2-2) الذي استمر حتى الشوط الثاني عشر (6-6) فاحتكما إلى شوط فاصل كسبه الأميركي 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 53 دقيقة وبلغ نصف النهائي.