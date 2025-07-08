الأربعاء 9 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فريتز ينتظر ألكاراز في نصف نهائي ويمبلدون

فريتز ينتظر ألكاراز في نصف نهائي ويمبلدون
8 يوليو 2025 19:18

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
شفيونتيك إلى نصف نهائي ويمبلدون
حدث في ملاعب التنس.. اعتزال في سن الـ 28


تأهل الأميركي تايلور فريتز المصنف خامساً عالمياً إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و6-4 و1-6 و7-6 (7-4) الثلاثاء في ربع النهائي.
ويلتقي فريتز البالغ من العمر 27 عاماً في الدور المقبل مع الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني وحامل لقب النسختين الأخيرتين أو البريطاني كاميرون نوري الحادي والستين.
وهو الفوز الثالث لفريتز على خاتشانوف في ثلاث مواجهات مباشرة بينهما والأول على الملاعب العشبية بعدما تغلب عليه مرتين على الملاعب الصلبة.
وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها فريتز نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى بعد فلاشينج ميدوز عام 2024 عندما خسر أمام الإيطالي يانيك سينر.
ويملك فريتز الذي خرج من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي ومن الدور الاول لبطولة رولان جاروس في مايو، أفضلية في مواجهاته مع نوري حيث كسب 8 مقابل 6 هزائم، فيما خسر المواجهتين الوحيدتين ضد ألكاراز.
واستهل فريتز، المتوج بلقب دورتي شتوتجارت الألمانية وإيستبورن الإنجليزية على الملاعب العشبية في يونيو الماضي، مباراته بشكل مثالي بكسر إرسال خاتشانوف في الشوط الثاني وتقدم 2-0 حتى أنهاها في صالحه 6-3 في 32 دقيقة.
وانتظر فريتز الشوط التاسع للمجموعة الثانية لكسر ارسال الروسي الذي وصل إلى نصف نهائي بطولتين كبيرتين «أميركا المفتوحة 2022 وأستراليا المفتوحة 2023» والمصنف الثامن عالميا سابقا، وتقدم 5-4 قبل أن يكسبها 6-4 في 42 دقيقة.
وفرض الروسي أفضليته في المجموعة الثالثة بكسبه خمسة أسواط متتالية 5-0 قبل أن يحسمها في صالحه 6-1 في 28 دقيقة.
وتابع الروسي أفضليته مطلع الرابعة بكسر ارسال الأميركي في الشوط الأول والتقدم 1-0 ثم 2-0، لكن الأميركي رد التحية في الشوط الرابع مدركا التعادل (2-2) الذي استمر حتى الشوط الثاني عشر (6-6) فاحتكما إلى شوط فاصل كسبه الأميركي 7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 53 دقيقة وبلغ نصف النهائي. 

التنس
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون
بطولات الجراند سلام
آخر الأخبار
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
الرياضة
موسيالا: لا أحد يتحمل مسؤولية إصابتي بكسر في الساق
اليوم 19:13
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
الرياضة
محكمة إسبانية تقضي بحبس أنشيلوتي لمدة عام
اليوم 19:06
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اقتصاد
«إنفيديا» أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار
اليوم 19:03
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اقتصاد
«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا
اليوم 18:56
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اقتصاد
«ناوي» تستحوذ على الحصّة الأكبر في «سمارت كراود»
اليوم 18:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©