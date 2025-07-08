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الرياضة

ابن سليم يتطلع للاستعانة بمحركات أرخص في سباقات الفورمولا-1

ابن سليم يتطلع للاستعانة بمحركات أرخص في سباقات الفورمولا-1
8 يوليو 2025 19:45

 
لندن (د ب أ)

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يرى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» أن السيارات المشاركة في سباقات بطولة العالم للفورمولا - 1 ستعتمد على محركات «في 8» الأرخص بحلول عام 2029، وتقرر إطلاق وحدة طاقة جديدة «في 6» في العام المقبل 2026 مع انضمام فريقي أودي وكاديلاك إلى قائمة المشاركين في بطولة العالم.
ويثق بن سليم أنه من الممكن السماح مستقبلاً بمحركات أرخص، مما سيؤدي إلى جذب فرق جديدة للمشاركة في فورمولا - 1، قال بن سليم في تصريحات عبر موقع «أوتوسبورت»، اليوم الثلاثاء، «الاستعانة بمحركات (في 8) يبقى خياراً وارداً، أنا متفائل وسعيد جداً بشأن هذا الاحتمال، وإدارة فورمولا - 1 تدعمه، كما أن الفرق تدرك أيضاً أنه خطور على الطريق الصحيح».
أضاف «علينا أن نتحرك في هذا الاتجاه قريبا، نحتاج إلى ثلاث سنوات، ونأمل أن ينضم فريق جديد للمشاركين بحلول عام 2029». ومن المقرر أن يحل فريق «أودي» مكان كيك ساوبر، بينما سيكون فريق «كاديلاك» رقم 11 بين قائمة المشاركين، ويتطلع الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» لإضافة فريق صيني على الأغلب، ليكون الفريق رقم 12.
قال بن سليم «في مرحلة ما، سنشعر أنه حان الوقت المناسب أمام فتح باب التقديم لمشاركة فريق آخر، ولا أقصد هنا إزعاج باقي الفرق». واختتم تصريحاته «لن تكون هذه الخطوة مجرد تحصيل حاصل، بل يجب أن تكون مفيدة، وأن يساعد الفريق الجديد على استدامة أعمال فورمولا - 1».

الفورمولا-1
سباقات الفورمولا-1
محمد بن سليم
بطولة العالم للفورمولا-1
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