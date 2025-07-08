بوجاتشار يعتلي قمة «طواف فرنسا»

مراد المصري (أبوظبي)



اعتلى تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات -إكس آر جي للدراجات الهوائية، صدارة الترتيب العام في النسخة الـ 112 من سباق فرنسا الدولي للدراجات تور دو فرانس»، بالشراكة مع ماثيو فان دير بول دراج فريق البسين فينكس البلجيكي، وذلك بعد فوز بوجاتشار في المرحلة الرابعة، ليواصل رحلة الدفاع عن لقبه بقوة وسط نخبة نجوم العالم.

وبلغ بوجاتشار صدارة الترتيب العام، وسط فرحة كبيرة على منصة التتويج، ويتطلع للفوز للمرة الرابعة باللقب بعد أعوام 2020 و2021 و2024، وجميع هذه الانتصارات تحققت مع فريق الإمارات.

وحقق بوجاتشار زمناً قدره 3:50:29 ساعات، ليكسب المرحلة الرابعة التي امتدت لمسافة 174.2 كلم، وتعتبر من المراحل ذات طبيعة التلال، حيث اختتمت في نورماندي، المدينة التاريخية الشهيرة في فرنسا.

ويتصدر بوجاتشار وفان دير بول الترتيب العام للطواف بإجمالي زمن يبلغ 16 ساعة و46 دقيقة لكل دراج، وسط منافسة ما تزال طويلة وشرسة، حيث يمتد الطواف بإجمالي 21 مرحلة، وذلك حتى 27 يوليو الجاري.

ويعتبر هذا الانتصار رقم 100، الذي يحققه بوجاتشار في مراحل السباقات الاحترافية خلال مسيرته، والمرة الـ 18 التي يفوز بها بواحد من مراحل طواف فرنسا تحديداً.