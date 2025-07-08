سابالينكا تنهي مغامرة سيجموند في الطريق إلى نصف نهائي ويمبلدون



ويمبلدون (أ ف ب)

قلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً الطاولة على الألمانية المخضرمة لاورا سيجموند وبلغت نصف النهائي للمرة الثالثة في مسيرتها الاحترافية في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، عندما تغلبت عليها 4-6 و6-2 و6-4 الثلاثاء في ربع النهائي في ساعتين و54 دقيقة.

وكررت سابالينكا أفضل نتيجة لها في ويمبلدون، البطولة الوحيدة في الجراند سلام لم تبلغ مباراتها النهائية، في عامي 2021 و2023 ووصلت مشوارها الناجح نحو النهائي الكبير الثالث توالياً هذا العام بعد خسارتها أستراليا المفتوحة أمام الأميركية ماديسون كيز ورولان جاروس أمام الأميركية كوكو جوف الشهر الماضي، والرابع توالياً بعد تتويجا بفلاشينج ميدوز صيف العام الماضي.

كما هي المرة الخامسة توالياً التي تبلغ فيها البيلاروسية نصف نهائي إحدى بطولات الجراند سلام.

وهو الفوز الثالث لسابالينكا على المخضرمة سيجموند البالغة من العمر 37 عاماً و118 يوماً والمصنفة 104 عالمياً، بعد الأول في الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد للمنتخبات عام 2019 وثمن نهائي دورة ستراسبورج الفرنسية في العام ذاته.

وتلتقي سابالينكا في نصف النهائي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا الثانية عشرة أو الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا الخمسين.