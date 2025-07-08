سان جيرمان وريال مدريد.. «قمة البطلين»

نيويورك (د ب أ)



يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي العملاقان ريال مدريد الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، على ملعب «ميتلايف» في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الموسعة التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً بالولايات المتحدة.

تبقى هذه المواجهة مرتقبة لاعتبارات عديدة، فهي تجمع بين آخر بطلين لأوروبا، الريال الأكثر تتويجاً بدوري الأبطال برصيد 15 مرة آخرها في 2024، وباريس الذي حقق حلمه أخيراً بالتتويج باللقب الأوروبي هذا العام لأول مرة في تاريخه بفريق شاب كان أكثر فاعلية باستقطاب نجوم بمبالغ ضخمة منذ عام 2011، كما أن مباراة الريال وباريس ستكون أول مواجهة مباشرة بين الفريق الفرنسي ونجمه السابق وهدافه التاريخي كيليان مبابي الذي كلف خزينة باريس 180 مليون يورو، لضمه من موناكو في صيف 2017، ثم رحل مجاناً بعد 7 أعوام، لينتقل إلى ريال مدريد لاعباً حراً في 2024.

واصل باريس هيمنته المحلية تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، الذي تولى المسؤولية في صيف 2023، وحقق ثلاثية الدوري وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي في أول موسمين، وأضاف إليها مؤخراً لقب دوري أبطال أوروبا، ويطمع في تحقيق الخماسية بانتزاع أول لقب لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً.

في مشواره التدريبي سبق أن واجه لويس إنريكي الفريق المدريدي 8 مرات أثناء قيادة فريقي سيلتا فيجو وبرشلونة، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادلاً وحيداً مقابل 3 هزائم. كما يتجدد اللقاء بين باريس سان جيرمان وريال مدريد بعد 12 مواجهة أوروبية في كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية، ودوري أبطال أوروبا. وهنا تميل الكفة ناحية ريال مدريد الذي حقق 5 انتصارات، و3 تعادلات مقابل 4 هزائم. لكن ريال مدريد لطالما تسبب في جروح غائرة لمنافسه الباريسي أبرزها الإطاحة به مرتين من دوري أبطال أوروبا في عامي 2018 و2022، ويتطلع بطل أوروبا هذا الموسم لرد الاعتبار، وهو يمر حالياً بأفضل حالة فنية في تاريخه تحت قيادة إنريكي.