عطل فني جديد يحرج منظمي بطولة ويمبلدون للتنس

لندن (د ب أ)

تعرضت تقنية حكم الخطوط لعطل فني جديد في بطولة ويمبلدون للتنس ثالث بطولات جراند سلام هذا العام، خلال مباراة الأميركي تايلور فريتز ضد الروسي كارين خاشانوف ضمن منافسات دور الثمانية، اليوم الثلاثاء، وأوقفت الحكمة السويدية لويز أزيمار-إنجزيل المباراة في الشوط الأول للمجموعة الرابعة، عندما أشارت تقنية الخطوط بوجود «مخالفة» بشكل خاطئ لتسديدة فريتز التي كانت داخل إطار الملعب.

وكان الإعلان بوجود خطأ بدلاً من الإعلان أن الكرة «خارج الملعب» مع وضعية الكرة، يشير إلى أن التقنية كانت لاتزال تواصل تتبع إرسال فريتز بدلاً من تبادل الضربات بين اللاعبين. وأضافت أن حكمة المباراة قررت إعادة النقطة.

كان منظمو بطولة ويمبلدون أكدوا يوم الأحد ثقتهم في تفادي المزيد من المشاكل التقنية بعد خطأ فادح في خسارة البريطانية سوناي كارتال أمام الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا في الدور الرابع بمنافسات السيدات. فشلت التقنية الجديدة في هذه المباراة في الإشارة لخروج الكرة خلف خط النهاية بعد تسديدة من كارتال. وحرم هذا القرار الخاطئ، بافليوتشينكوفا من التقدم 5 / 4 في المجموعة الأولى، بعدما قرر الحكم نيكو هيلويرث إعادة النقطة، لتواصل كارتال آمالها في الفوز بالمباراة.

لكن اللاعبة الروسية التي اتهمت الحكم بالتحيز للاعبة البريطانية، عادت بقوة لتحسم المباراة لصالحها، وتفلت بطولة ويمبلدون من فضيحة كبيرة. وبعد إجراء تحقيقات، اعترف منظمو بطولة ويمبلدون بإيقاف تشغيل التقنية عن طريق الخطأ في جزء من الملعب. بخلاف ذلك اشتكى الثنائي البريطاني جاك دريبر وإيما رادوكانو من التقنية الجديدة التي طبقت لأول مرة في بطولة ويمبلدون. وتحرج الواقعة الأخيرة في مباراة فريتز وخاشانوف مسؤولي البطولة، بعدما دافع نادي عموم إنجلترا بشدة عن التقنية الجديدة وسط ضجة مثارة حول إلغاء حكام الخطوط من البشر.