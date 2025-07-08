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الرياضة

الوحدة يتعاقد مع دهقان

دهقان يرفع قميص الوحدة
9 يوليو 2025 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، عن تعاقدها مع اللاعب الايراني الشاب مُبين دهقان (19 عاما)؛ حتى عام 2028، على أن يتم قيده في فئة اللاعب المقيم ضمن إطار استراتيجية النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة. 
ورحب مجلس إدارة النادي، باللاعب في موطن الأبطال، متمنياً لهُ التوفيق والنجاح خلال استحقاقات الموسم المقبل.
ومن جانبه، أكد مُبين أن انضمامه إلى نادي الوحدة يمثل خطوة مهمة في بادئ مسيرته الاحترافية، موجهاً شكره وتقديره إلى قيادة النادي، وإدارته على الاحترافية والثقة، ومعرباً عن رغبته في تقديم الإضافة المرجوة للفريق.

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