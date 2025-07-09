ماريسكا يشيد بتأثير بيدرو مع تشيلسي في مونديال الأندية

إيست راذرفورد (أ ف ب)

أشاد الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشيلسي الإنجليزي، بالبرازيلي جواو بيدرو، وأعرب عن سعادته بالتأهل إلى نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، بعد أن سجل الوافد الجديد هدفين حسما الفوز على فلومينينسي 2-0 في نصف النهائي.

وقال ماريسكا: «نحن سعداء جداً، وفخورون جداً بوجودنا في النهائي الأحد، لأن هذه هي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، وأفضل الأندية في العالم موجودة هنا».

وخاض بيدرو مباراته الأولى كأساسي منذ قدومه من برايتون مقابل نحو 60 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار) الأسبوع الماضي، بعد عودته مباشرة من إجازة.

وترك اللاعب البرازيلي بصمة فورية في المباراة التي أقيمت على ملعب «ميتلايف» قرب نيويورك، حيث سجّل هدفين رائعين، واحد في كل شوط، ليقود تشيلسي إلى النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي أو ريال مدريد الإسباني.

وقال ماريسكا عن اللاعب البالغ 23 عاماً: «أنا سعيد جداً من أجل جواو، لديه الجودة التي تمكّنه من حسم المباريات، لكنه أيضاً كان في إجازة، لذلك ربما يكون أكثر انتعاشاً مقارنة ببقية اللاعبين».

وأضاف: «كنا نعرف قدرات جواو، جلبناه لأننا هذا الموسم واجهنا العديد من الفرق التي تدافع بكتل منخفضة، وجودته مفيدة جداً ضد هذا النوع من الفرق».

ولم يحتفل المهاجم بهدفيه احتراماً للنادي البرازيلي من ريو دي جانيرو، الذي بدأ فيه مسيرته قبل الانتقال إلى إنجلترا مع واتفورد عام 2020.

وقال بعد تسلّمه جائزة أفضل لاعب في المباراة: «عندما كنت صغيراً، أعطوني كل شيء، وعرّفوني على العالم، لو كنت هنا اليوم، فهذا لأنهم آمنوا بي، وأنا ممتن جداً لهم، لكن هذه هي كرة القدم، عليّ أن أكون محترفاً، أشعر بالأسف تجاههم، لكن يجب عليّ القيام بعملي».

ويأتي تأهل تشيلسي إلى نهائي هذه المسابقة المربحة في ختام موسم أنهاه في المركز الرابع في الدوري الممتاز، ليعود إلى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب فوزه بمسابقة «كونفرنس ليج».

وقال المدرب الإيطالي: «في السنوات الأخيرة، لم تكن النتائج بمستوى ما يستحقه هذا النادي، لكن هذا العام، لحسن الحظ، سارت الأمور بشكل جيد جداً، ونحن الآن في النهائي».

وأضاف: «نحن فخورون جداً بمساعدة الفريق على العودة إلى مكانه الطبيعي».