سان جيرمان يتحدى رقم الريال «التاريخي» في مونديال الأندية

معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي باريس سان جيرمان، مع ريال مدريد، الليلة، في مواجهة أوروبية ضخمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتعافى باريس سان جيرمان منذ هزيمته المفاجئة في دور المجموعات أمام بوتافوجو، محققاً 3 انتصارات متتالية ليصل إلى المربع الذهبي.

وجاءت جميع هذه الانتصارات دون أن تهتز شباكه، وجميع انتصاراته الأربعة في البطولة، بما في ذلك مباراته الافتتاحية ضد أتلتيكو مدريد، التي شهدت فوز باريس سان جيرمان بفارق هدفين على الأقل، وأصبح لدى باريس سان جيرمان 9 هدافين مختلفين في بطولة هذا العام، متساوياً مع مانشستر سيتي وتشيلسي كأكثر فريق سجل أهدافاً في نسخة واحدة من كأس العالم للأندية «باستثناء الأهداف العكسية».

وواصل فريق لويس إنريكي سلسلة انتصاراته المذهلة في الأدوار الإقصائية، بعد أن فاز الآن في آخر 4 مباريات في الأدوار الإقصائية في جميع المسابقات بنتيجة إجمالية بلغت 14-0.

وساهم جونزالو جارسيا في تسجيل هدف في جميع مبارياته الخمس في كأس العالم للأندية (4 أهداف، تمريرة حاسمة واحدة)، وبعمر 21 عاماً و103 أيام، أصبح أصغر لاعب في ريال مدريد منذ خيسيه في عام 2014 يُسجل أهدافاً في 5 مباريات متتالية كأساسي، كما يتقاسم جارسيا صدارة هدافي البطولة، إلى جانب أنخيل دي ماريا (بنفيكا) وماركوس ليوناردو (الهلال) وجيراسي (دورتموند).

وتُمثّل هذه المواجهة الخامسة بين باريس سان جيرمان، وريال مدريد في أدوار خروج المغلوب، لكنها الأولى في نصف النهائي. فاز باريس سان جيرمان في المواجهتين الأوليين، في كأس الاتحاد الأوروبي 1992-1993 وكأس أبطال الكؤوس 1993-1994، لكن ريال مدريد تفوق في المواجهتين الأخيرتين، في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا موسمي 2017-2018 و2021-2022.

وفي المجمل، التقى باريس سان جيرمان وريال مدريد 12 مرة، حيث يتفوق الريال بفارق ضئيل (فاز 5، وتعادل 3 وخسر 4)، وسيعتمد فريق ألونسو على تاريخه في هذه البطولة، لا يزال ريال مدريد بلا هزيمة في تاريخ كأس العالم للأندية (17 فوزاً، 3 تعادلات، 0 خسارة)، حيث فاز في 15 من آخر 16 مباراة خاضها في البطولة منذ عام 2014. وكان التعادل الوحيد في تلك الفترة 1-1 مع الهلال في دور المجموعات هذا العام.

ويعد باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظاً، للفوز بالمباراة وفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصاءات بنسبة 58.7%، في حين يفوز ريال مدريد بالمباراة بنسبة 41.3%، وفي التوقعات الشاملة لبطولة كأس العالم للأندية، يعد باريس سان جيرمان مرشحاً للفوز، بنسبة 39.3% للفوز بالبطولة، ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث بنسبة 24.6%.