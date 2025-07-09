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الرياضة

«المدافع الإيطالي» يجمع بين «ملكية» لوس أنجلوس و«إدارة» يوفنتوس

«المدافع الإيطالي» يجمع بين «ملكية» لوس أنجلوس و«إدارة» يوفنتوس
9 يوليو 2025 10:53

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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بات المدافع السابق للمنتخب الإيطالي ويوفنتوس جورجيو كيليني، مالكاً جزئياً في نادي لوس أنجلوس أف سي الأميركي لكرة القدم، وذلك وفق ما أكد الأخير.
وقال النادي الأميركي الذي أنهى فيه كيليني مسيرته لاعباً في شتاء 2023: «يعلن لوس أنجلوس أف سي، انضمام المدافع الإيطالي الأسطوري ولاعب لوس أنجلوس السابق، جورجيو كيليني، إلى مجموعة مالكي النادي».
ويشغل كييليني حالياً منصب مدير استراتيجية كرة القدم في يوفنتوس، الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2004 حتى 2022 وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات والكأس الإيطالية 5 مرات، والكأس السوبر 5 مرات أيضاً، إضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017 وهبوطه معه إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج.
وهناك ثلاثة ملاك إداريين في لوس أنجلوس أف سي، هم لاري بيرج وبراندون بيك وبينيت روزنتال الذين تولوا إدارة النادي عام 2016، إضافة إلى قائمة طويلة من الملاك الجزئيين، من بينهم العديد من المشاهير والشخصيات البارزة والرياضيين السابقين، مثل أسطورة كرة السلة ماجيك جونسون، والممثل الكوميدي ويل فيريل، والآن كييليني.
وقال ابن الأربعين عاماً، بعد تأكيد منصبه الجديد في النادي الذي أحرز معه لقب الدوري الأميركي عام 2022 ووصل معه إلى النهائي عام 2023: «الانضمام إلى مجموعة ملاك النادي شرف عظيم لي، عندما وصلت إلى هنا قبل ثلاثة أعوام لاعباً، شعرت فوراً بأن هناك شيئاً مميزاً في هذا النادي، إنه طموح، بُني على يد أشخاص استثنائيين، ويدعمه مجتمع يشعرك وكأنك في بيتك، لهذا السبب، أعربت العام الماضي عن رغبتي في أن أصبح مالكاً، والآن أفخر بمواصلة هذه الرحلة ودعم مشروع أؤمن به جداً».
إلى جانب مشاركته في 45 مباراة مع لوس أنجلوس في نهاية مسيرته الكروية، شغل كيليني أيضاً منصب مدرب تطوير اللاعبين قبل أن يعود إلى يوفنتوس في 2024.
اعتزل كيليني دولياً في يونيو 2022 بعدما دافع عن ألوان منتخب بلاده في 117 مباراة خلال مسيرة توجها بإحراز كأس أوروبا صيف 2021.
ومن غير المتوقع أن تؤثر ملكية كييليني في لوس أنجلوس أف سي على مهامه اليومية في منصبه مع يوفنتوس.
 

جورجيو كيليني
يوفنتوس
لوس أنجلوس
الدوري الأميركي
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