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الرياضة

«سبيتش جودلفين» ينضم إلى كأس «جولاي كب» للسرعة

«سبيتش جودلفين» ينضم إلى كأس «جولاي كب» للسرعة
9 يوليو 2025 12:00

عصام السيد (أبوظبي)

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انضمّ «نوتابل سبيتش» ممثل جودلفين، إلى سباق كأس يوليو «جولاي كب»، المقرر يوم السبت، حيث يشارك 16 حصاناً في السباق.
وركض هذا المهر، البالغ من العمر أربع سنوات، مسافة لا تزيد على ميل واحد في جميع مشاركاته العشر، لكنه سيعود إلى مسافة 6 فيرلونج (1200 متر) للمرة الأولى.
ونشر جودلفين على «إكس»: تحديث من مولتون بادوكس، بعد أداء رائع، خلال تدريبات عطلة نهاية الأسبوع، تقرر إضافة الحصان «نوتابل سبيتش»، بطل سباق 2000 جينيز، ابن دباوي، إلى كأس «البسطي جولاي كب» للفئة الأولى.
وفي مشاركتيه هذا العام، احتلّ «نوتابل سبيتش» المركز الرابع في كلتا المناسبتين، في سباقي «لوكينج» في نيوبري و«كوين آن» في رويال أسكوت، وفاز بسباق «ساسكس ستيكس» في الثالثة من عمره.
وفي غضون أسبوع، قد ينتقل «دباوي» من إنجاب ثالث فائز في سباق إكليبس إلى أول فوز له في كأس يوليو هذا هو الاحتمال المغري الذي هيأه جودلفين وتشارلي أبلبي بالإعلان عن مشاركة «نوتابل سبيتش»، بطل سباق 2000 جينيز العام الماضي.
وهناك سوابق في سلالة «نوتابل سبيتش» فيما يتعلق بالتأثير التحويلي للعدو السريع، أمه الرابعة، «شيروكي روز»، على الرغم من أنها من سلالة «دانسينج بريف»، كانت عداءة سريعة من الطراز الأول، فازت بكأس هايدوك سبرينت، وحلت وصيفة في سباق «بري دو لاباي» الفرنسي.
ودرب جون هاموند، «شيروكي روز»، وبدأت مسيرتها في سباقات المسافات القصيرة سبعة فيرلونج وميل واحد، ولم تُجرَّب على مسافة أقصر حتى فازت بسباق «بري موريس دي جيست» من الفئة الأولى على مسافة ستة فيرلونج ونصف (1300 متر).
وحققت «سويفت روز»، أم «نوتابل سبيتش»، المركز الثالث في سباق ميل ونصف ميل في الفئة الثالثة، وهي أخت غير شقيقة للفائزة بسباق «ناتالما ستيكس» من الفئة الأولى «وايلد بيوتي»، من سلالة «فرانكل»، وفازت «وايلد بيوتي» بسباق «فريد دارلينج» في أول ظهور لها هذا الموسم في عمر ثلاث سنوات، واحتلت المركز التاسع في سباق ألف جينيز.

جودلفين
سباقات الخيول
رويال أسكوت
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