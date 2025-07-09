بيدرو يترك رسالة لجوتا في نهائي مونديال الأندية



نيويورك (د ب أ)

يرغب بيدرو نيتو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، في الفوز بطولة كأس العالم للأندية، تخليداً لذكرى زميله في المنتخب البرتغالي ديوجو جوتا الذي توفي هو وشقيقه أندريه سيلفا، الأسبوع الماضي في حادث سيارة في إسبانيا.

وكان نيتو صديقاً مقرباً لجوتا، وتزامل الثنائي في السابق في فريق وولفرهامبتون، كما أنهما لعبا معاً في المنتخب البرتغالي الذي توج ببطولة دوري أمم أوروبا الشهر الماضي. وأمام نيتو فرصة للفوز باللقب، بعدما ساعد تشيلسي في الفوز على فريق فلومينينسي البرازيلي 2 / صفر أمس الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة ليصعد للمباراة النهائية المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وقال نيتو:«كانت الأمور صعبة في الأيام القليلة الماضية، وأردت أن أترك رسالة أن المباراة النهائية أهديها له ولشقيقه». وأضاف: «إنه وقت صعب بالنسبة لي، من الصعب التحدث في الأمر، دعونا نأمل أن أتمكن من التتويج باللقب لأجله». وأردف:«أود أن أهدي المباراة النهائية له ولعائلاته، وأن أظهر دعمي في هذه الأوقات الصعبة عليهم».