عالم دبي للرياضة.. لياقة بدنية بـ «سعة 40 ملعباً»



دبي (الاتحاد)

ينطلق عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة داخلية للرياضة واللياقة البدنية في المنطقة، في دورة خاصة خلال شهر أغسطس تتميز بمجموعة من الرياضات الأكثر شعبية في المدينة، إضافة إلى العديد من التحديات الجديدة والمشوقة والتجارب التي لا تُنسى، ويُنظم مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي دورة عام 2025 على مساحة تزيد على 25 ألف متر مربع تضم أكثر من 40 ملعباً، خلال الفترة من 3 أغسطس حتى 2 سبتمبر. وتقام الفعاليات يومياً، من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل.

وتوفر نسخة 2025 مرافق متطورة لمجموعة متميزة من الرياضات تشمل: كرة الريشة، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة القدم، والبادل، والتنس، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة البيكل، بالإضافة إلى الاستمتاع بالمرافق الحديثة. وفي هذا الموسم أيضاً يعيد عالم دبي للرياضة صالة الألعاب الرياضية المجانية المفتوحة والمجهزة بالكامل والتي تضم أجهزة تمارين الكارديو المتطورة وأدوات التمرين الحديثة، ومناطق تعزيز القوة.

ويضم عالم دبي للأطفال الموسع منزلقات عملاقة قابلة للنفخ ومسارات للسباق، إضافة إلى المناطق المخصصة لألعاب الآركيد الكلاسيكية، ما يساعد الآباء على المشاركة في الأنشطة الرياضية المفضلة لديهم فيما يستمتع أطفالهم بالمرح واللعب تحت أعين المشرفين.

ويمكن للزوار الانطلاق مع سباق DSW Run IN، أول نصف ماراثون داخلي في دبي، يوم الأحد 3 أغسطس، حيث يُقام السباق في بيئة مُكيّفة بالكامل، ويقدم للمشاركين تجربة فريدة من نوعها مع تقنيات متطورة لحساب زمن السباق، إضافة لتوفر مناطق لتشجيع العدّائين.

بعد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، يجمع الدوري الصيفي الذي ينطلق 23 أغسطس أفضل فرق الشركات في منافسة رياضية تتميز بالمباريات القوية، وتعزيز اللعب الجماعي للفرق، كما يقدم عالم دبي للرياضة برامج رياضية عالية الجودة وفعّالة على مدار الشهر، ويواصل الجيل القادم من الرياضيين، بالتعاون مع تسع أكاديميات رياضية مرموقة تقدم تدريباً عالمياً رفيع المستوى، بما في ذلك أكاديمية «أكاديمية جالاكسي» لكرة القدم، ومدربو كرة السلة من «أكاديمية تال» لكرة السلة. ويمكن للراغبين في المشاركة حجز جلسات التدريب التي تقدمها الأكاديمية، أو حجز الملاعب وأنشطة الأطفال بسهولة عبر تطبيق عالم دبي للرياضة مع ميزة التتبع الفوري للملاعب، وتسجيل الوصول عبر رمز الاستجابة السريعة.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «أصبح عالم دبي للرياضة من أبرز وأهم فعاليات اللياقة البدنية المجتمعية في أجندة دبي، حيث يشجع على اتباع نمط الحياة النشط، ويوفر فرصاً للتفاعل الاجتماعي خلال فصل الصيف، ما يعزز جودة حياة سكان المدينة وزوارها. ويسعدنا التعاون مع مركز دبي التجاري العالمي في تقديم دورة أغسطس لهذا العام، التي توفر تجارب رياضية استثنائية لكل عشاق اللياقة في دبي خلال موسم الصيف، بغض النظر عن أعمارهم وقدراتهم البدنية. وتتميز هذه الدورة بالفعاليات الجديدة، كما تعمل على تعزيز الترابط المجتمعي، حيث تجمع المشاركين من 200 جنسية تعيش في دبي».

من جانبه، قال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يسرنا انطلاق عالم دبي للرياضة، مع هذه الدورة الجديدة في أغسطس، بما يعكس التزامنا المتواصل تجاه المجتمع الرياضي في دبي. وتتميز دورة هذا العام بفعاليات أكثر تنوعاً وتشويقاً، وتُقام في توقيت مثالي لسكان دبي وعائلاتهم خلال موسم العطلة الصيفية. وتهدف هذه الدورة إلى تقديم تجربة رياضية متكاملة وميسّرة للجميع، مع الفعاليات الجديدة مثل أول سباق نصف ماراثون داخلي، وصالة اللياقة المجتمعية المجانية، إلى جانب المرافق الرياضية المتطورة».